هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الشاي بالحليب صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشاي بالحليب مشروب ساخن يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهو عبارة عن مزيج من الشاي الأسود أو والحليب، وعادة ما يتم تحليته بالسكر أو العسل.

وفي هذا التقرير نوضح لكم ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي باللبن صباحا، وفقا لصحيفة "thelist".

يمنع ظهور بقع الأسنان:

الشاي يسبب تصبغ الأسنان بشكل أسوأ بكثير من القهوة، وذلك نظرًا لأن مينا أسنانك يتغير بمرور الوقت، فإن التصبغ سيزداد سوءًا.

ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في المجلة الدولية لصحة الأسنان أن إضافة الحليب إلى الشاي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ابتسامة أكثر بياضا، وذلك لأن عند دمج الكازين (مادة كيميائية موجودة في الحليب) يرتبط كيميائيا بالمواد الكيميائية المسببة للبقع في الشاي.

تناوله بالقرب من وقت النوم يبقيك مستيقظًا في الليل:

نظرًا لأن الشاي بالحليب غالبًا ما يُصنع من الشاي الأسود الذي يحتوي على حوالي 47 ملليجرام من الكافيين، فقد تواجه بعض المشاكل في النوم.

وفي غضون 15 دقيقة من شرب الشاي بالحليب، دخل الكافيين بالفعل إلى مجرى الدم وأصبح له تأثير على رفع مستويات الطاقة لديك، لذا إذا تناولته قبل النوم مباشرة، فلا تتوقع الحصول على قسط من النوم على الفور.

لن يؤثر على معدتك بنفس الطريقة التي يؤثر بها الشاي العادي:

تناول الكثير من الشاي كل يوم ليس فكرة جيدة لبعض الأشخاص، وذلك لأنه يحتوي على العفص، وهو مركب موجود في أوراق الشاي حمضي للغاية عند تناوله على معدة فارغة أو بكميات زائدة يؤدي التانين إلى إتلاف أنسجة المعدة ويسبب ألم البطن.

يمنعك من إنقاص الوزن:

عندما يتم دمج الحليب مع الشاي، ترتبط البروتينات الموجودة في الحليب مع المركبات الموجودة في الشاي المسؤولة عن فقدان الوزن، وعندما يحدث هذا، يتم تحييد التأثيرات على عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي لا تقدم أي فائدة إضافية لأهدافك في إنقاص الوزن.

الشعور بالقلق:

تناول هذا المشروب يوميا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض القلق والتوتر وزيادة معدل ضربات القلب والعصبية المفاجئة، وذلك نظرًا لأن المستويات العالية من الكافيين لا تؤدي إلى زيادة القلق والعصبية فحسب، بل تقلل أيضًا من إنتاج مادة السيروتونين الكيميائية التي تشعرك بالسعادة في الجسم، ما يسبب مزاجًا مكتئبًا.

تقوية العظام:

في حين أنه من المعروف أن شرب الحليب كل يوم يساعد في تقوية عظامك، فإن الشاي بالحليب يساهم في حدوث ذلك أيضا.

وأوضحت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2000 ، فإن النساء الأكبر سنا اللاتي يشربن الشاي بانتظام كان لديهن كثافة معادن في العظام أعلى من أولئك الذين لم يشربوا أي شاي على الإطلاق.

ويعتقد الباحثون أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي ساعدت في زيادة كثافة عظامهم، وخلص الباحثون أن شرب الشاي بانتظام يساعد في حماية النساء الأكبر سنا من الإصابة بهشاشة العظام.

لذا فإن إضافة القليل من الحليب إلى الشاي يزيد من فائدة تقوية العظام.

مرض السكري من النوع الثاني:

إذا كنت تتناول الشاي بالحليب كل يوم، فيجب أن تقلق بشأن كمية السكر التي تضيفها إلى نظامك الغذائي، ويمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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