3 علامات خطيرة بالجسم تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة شمعية مهمة للعديد من وظائف الجسم وتنتقل عبر مجرى الدم، وتغذي الشرايين السليمة، وهي الأوعية الدموية التي تحمل الدم من قلبك.

ويسمى بـ "القاتل الصامت"، لأنه يمكن أن يحدث دون ظهور أي أعراض.

لكن، هناك بعض العلامات التي تظهر بالجسم تشير إلى إصابتك بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وفقًا لما جاء في موقع "Hindustan Times".

- الساقين

إحدى العلامات الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الساقين هي حالة تسمى العرج، حيث يشعر المريض بألم والتشنج والخدر والتعب في الساقين.

ويحدث هذا عندما تصبح الأوعية الدموية في الساقين ضيقة بسبب تراكم الكوليسترول والمواد الأخرى، ونتيجة لذلك، تظهر آلام في الساق أو التشنج الذي يحدث أثناء النشاط البدني، مثل المشي.

كما يؤدي تراكم شرايين ساقيك وقدميك إلى حالة تسمى مرض الشريان المحيطي (PAD).

كما يُصاب هؤلاء المرضى ببشرة ناعمة ولامعة، فضلا عن فقدان شعر الساقين، ونمو أظافر القدم بشكل أبطأ.

- العين

منطقة أخرى من الجسم يمكن أن تتأثر بارتفاع نسبة الكوليسترول هي العين، يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى ظهور رواسب دهنية صفراء على الجفون.

لذا، إذا لاحظت ذلك، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا على أوعية الشبكية، وهي عبارة عن نسيج حساس للضوء يقع في الجزء الخلفي من العين. يتلقى الدم من خلال الشريان الشبكي والوريد الشبكي.

عندما تتراكم الدهون، وينسد الشريان، تسمى الحالة انسداد الشريان الشبكي والذي يُعرف أيضًا بالسكتة الدماغية، وتشمل أعراضها تغير في الرؤية في عين واحدة، رؤية ضبابية في عين واحدة، ظهور خطوط أو بقع داكنة في الرؤية.

- اللسان

من أعضاء الجسم التي تتأثر بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار أيضًا، يمكن أن تحدث حالة تسمى اللسان المشعر عندما تتضخم النتوءات الصغيرة الموجودة على سطح اللسان (الحليمات) ويتغير لونها.

هذه التغييرات تجعل اللسان يبدو مشعرًا، ويختلف لونه من الأبيض إلى الأسود.

اللسان المشعر ليس ضارًا، ولكنه يسبب رائحة الفم الكريهة.

- كيفية خفض مستويات الكوليسترول ؟

إجراء الفحوصات بانتظام، لفحص مستويات الكوليسترول الضار.

اتباع نمط غذائي صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

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