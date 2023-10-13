6 مشروبات لتقوية صحة العظام.. تحمي من الهشاشة وتغني عن المكملات الغذائية

القاهرة - سمر حسين - صحة

دور كبير تلعبه التغذية الصحية في الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الهشاشة، من خلال مد الجسم بالفيتامينات والعناصر المهمة التي يحتاجها لتقوية العظام، ولأن تناول المكملات الغذائية بكثرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة بعض الفيتامينات في الجسم، وبالتالي التسبب في عدة مشكلات صحية، فيمكن الإشارة إلى عدة مشروبات للحفاظ على صحة العظام.

6 مشروبات لتقوية صحة العظام

بحسب ما أكده الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن نقص بعض العناصر المهمة من الجسم مثل فيتامين «D» يُضعف من صحة العظام، مضيفًا أنه لا بد أن يحرص الشخص على اتباع نظام غذائي صحي يساعده على الحصول على كل العناصر والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم لتقوية العظام.

ومن ضمن المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها في تقوية صحة العظام، هي:

- الحليب:

الحليب يعتبر من أكثر المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو العنصر المسؤول عن تقوية صحة العظام والحفاظ عليها من الضعف والهشاشة.

امتصاص فيتامين «D» وتحسين صحة العظام

- عصائر الخضراوات الورقية:

تلعب الخضروات الورقية دورًا كبيرًا في دعم صحة العظام والحفاظ عليها، لأنها تحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن؛ لذا فإن دمج الخضروات الورقية في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يحفز بشكل طبيعي معادن تقوية العظام مثل الكالسيوم، مما يساعد على امتصاص فيتامين «D» ويحسن صحة العظام.

- عصير البرتقال:

يحتوي عصير البرتقال على كمية كبيرة من فيتامين «C»، ما يجعله يلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين «D»، وبالتالي يسهم بدرجة كبيرة في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة.

- عصير اللوز والحليب والتمر:

وبحسب ما ورد على قناة «العربية»، نقلًا عن صحيفة «Times of India»، يعتبر عصير اللوز والحليب والتمر من ضمن المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها، لتقوية صحة العظام وحمايتها، إذ يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم والماغنيسيوم، وهي عناصر مهمة يحتاجها الجسم.

تعزيز المناعة وتحسين صحة العظام

- مرق العظام:

يمكن للراغبين في تقوية صحة العظام تحضير مشروب مرق العظام مع لحم الضأن أو أرجل الضأن أيضًا، وهو يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز المناعة وتحسين صحة العظام؛ إذ أنه يحتوي على كمية جيدة من الكولاجين والمعادن المتوافر التي تساعد على تحسين صحة العظام.

- عصير الطماطم:

يحتوي عصير الطماطم على كمية جيدة من عنصر «اللايكوبين»، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تقلل من فقدان العظام، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناول عصير الطماطم ربما يزيد من خطر الأوكسالات، مما قد يترتب عليه تعرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى.