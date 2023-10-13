من هي خطيبة نجل محمد ثروت؟.. لاعبة بالأهلي وساندته في مرضه الخطير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جندي مجهول في معركة الصمود، وربما عصا يتوكأ عليها في عجزه، لتكون لمى الشواربي خطيبة نجل الفنان محمد ثروت خير مُعين، وصديق، ورفيق، إذ ارتبط اسمها دومًا بأحمد ثروت، خاصة في الوعكة الصحية الخطيرة التي تعرض لها، بسبب مرض نادر أفقده الحركة، لتظهر معها في تفاصيل رحلة علاجه، تتشبث به ويستمد منها الأمل، قبل عودته مُجددًا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، عاد أحمد محمد ثروت، للأضواء مجددا عقب ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم»، رفقة والده وخطيبته، التي سردت رحلة علاجه الممتدة إلى 6 أشهر.

من هي خطيبة نجل محمد ثروت؟

فور الظهور الإعلامي الأول لأحمد ثروت وخطيبته، والحديث عن رحلة المرض والعلاج، بدأت التساؤلات عن خطيبة نجل محمد ثروت، خاصة عقب إعلانهما إلغاء حفل الزفاف، لمساعدة غير القادرين.

من هي خطيبة نجل محمد ثروت؟

ونستعرض أبرز المعلومات عن خطيبة نجل محمد ثروت، وفقا للقاءات إعلامية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- تُدعى لمى الشواربي.

- تبلغ من العمر 26 عامًا.

- لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي.

- كابتن منتخب مصر لكرة اليد.

- دشنت من قبل حملة تحت شعار «إحنا الأبطال» من أجل المطالبة بتكوين منتخب للسيدات.

- احتفلت بخطبتها على أحمد ثروت في منتصف عام 2022 الماضي، بحضور بعض من نجوم الوسط الفني والأهل والأصدقاء.

- أهدى لها نجل الفنان الشهير في الخطبة أغنية «وجودك فرق».

- وثقت رحلة علاج أحمد ثروت، إذ رافقته بغرف المستشفيات وخلال العمليات.

- قرر الثنائي التخلي عن إقامة حفل زفاف، وتخصيص التكاليف لعلاج غير القادرين.

وعلقت لمى، على إصابة خطيبها فور الإعلان عن مرضه من خلال الصفحة الشخصية على «فيسبوك»، قائلة: «يعطي الله أقوى معاركه لأقوى جنوده».

وأرفقت عدة صور تجمعها بخطيبها أحمد ثروت داخل المستشفى، مطالبة له بالدعاء: «اللهم إني أشهدك أننا راضون بكل قضائك وقدرك ونسألك العفو والرضا، وأن تلهمنا الصبر ولا تحمل بنا ما لا نعلم له تفسير ولا تبرير، واجعلنا ممن يحسنون الظن أنك على كل شيء قدير».