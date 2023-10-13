هل تشعر بالصداع النصفي بشكل متكرر.. اعرف سبب ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعاني الكثيرون من الصداع النصفي بشكل مستمر، ويجهلون أسباب حدوثه في مختلف الأوقات من يومهم، ويعد الصداع النصفي اضطراب عصبي يصيب الدماغ ويسبب نوبات صداع قوية، وفي بعض الأحيان يتسبب في الشعور بالغثيان أو القئ.

وهناك أسباب مختلفة لحدوث الصداع النصفي، وفقا لما جاء بموقع "Webmd"، والتي تمثلت في الآتي:

الكافيين

اعتيادك على تناول كميات معينة من الكافيين ثم التقليل منه أو الامتناع عن تناوله بشكل مفاجئ يمكن أن يصيبك بنوبات من الصداع النصفي، فإن الأوعية الدموية تكون أكثر حساسية للكافيين وعندما لا تحصل عليه قد يحدث الصداع.

عدم تناول الطعام في أوقاته

تأخيرك لتناول الوجبات في موعدها على مدار اليوم، قد يصيبك بالصداع النصفي لبعض الوقت.

التأثيرات العاطفية والنفسية

عند الانفعال او الإجهاد العاطفيـ يتم إطلاق مواد كيميائية معينة في الدماغ أثناء حدوث بعض المواقف، وإطلاق هذه المواد قد يتسبب في حدوث الصداع النصفي لما تحدثه من توسعات في الأوعية الدموية.

الشوكولاتة

قد يمكن للشوكولاتة التسبب في حدوث الصداع النصفي، فإن تناولها قد يتسبب في إثارة ما يصل إلى 30% من حالات الصداع النصفي.

تناول المسكنات بشكل يومي

إن تناولك لأدوية الصداع بشكل يومي قد يصيبك بالصداع المرتد.

ونستعرض لكم طرقا للوقاية والحد من الإصابة بالصداع النصفي، وفقا لموقع "Webmd".

- عدم تأخير موعد وجبتك، وتناول الطعام على فترات منتظمة.

- ممارسة الرياضة وتناول أطعمة صحية.