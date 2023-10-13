احذرها.. علامتان إذا ظهرت على يديك تكشف ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعضنا يعاني ارتفاع ضغط الدم دون علم مسبق، ولكن هناك علامات إذا ظهرت على يديك تنذرك بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير في للجسم.

وارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويمكن أن تهدد حياتك وتصيبك بالسكتة الدماغية أو تجلط الشرايين، نتيجة تكون قوة دفع الدم باتجاه جدان الشرايين بشكل عال للغاية باستمرار.

ما يجعل القلب يعمل بشكل أسرع لضخ الدم، وفقًا لما جاء في موقعي "مايو كلينك" المعني بالصحة، وصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

هناك بعض الأعراض التي يشملها ضغط الدم ويجب التعرف عليها مثل زغللة العين، وضبابية الرؤية، الصداع المستمر، ولكن هناك علامات آخرى تظهر على يديك وتدل على ارتفاع ضغط الدم.

علامات ارتفاع ضغط الدم على الأيدي، وتشمل ما يلي:

１. وجود خذر في اليدين.

２. تنميل أطراف اليدين.

ومعنى ظهور هاتين العلامتين على اليدين بشكل متواصل أو على مدار حياتك، فهذا مؤشر كبير على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو الدخول في وعكة صحية خطيرة نتيحة ارتفاعه.

ويتسبب ضغط الدم في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة وتشمل ما يلي:

أمراض القلب.

تصلب الشرايين.

النوبات القلبية.

السكتة الدماغية.

وأمراض الكلى.

لذا فإن الاكتشاف المبكر لبوادر ارتفاع ضغط الدم أمر بالغ الأهمية لوقف وتقليل مخاطر الإصابة في ما يعد أو الدخول في وعكة صحية كبيرة.

متى تذهب للطبيب؟

عليك الذهاب للطبيب في الحال إذا شعرت بأي من تلك الأعراض من حين لآخر لقياس ضغط الدم وضبط القراءات على المدى البعيد للحفاظ على صحتك سليمة.