لماذا نشعر بكهرباء عند التلامس الأشياء أو الأشخاص.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعضنا يكون جالساً وفجأة يشعر بلسعات في جسمه بشكل مفاجئ، وغالبا تكون عند ملامسة سطح آخر، أو ملامسة بعض الملابس أو أشياء أخرى، ما يجعلك تصاب بحالة من الاستغراب وأحيانا الذعر عن ما حدث، دون معرفة السبب وراء ذلك.

وتنشأ هذه الحالة لعدة أسباب منها الألم العصبي هو نوع معين من الألم الذي غالبًا ما يبدو وكأنه إطلاق نار أو طعن أو حرقان، والشعور بلسعة في الجسم بشكل مفاجئ، وينجم عن تلف أو إصابة إما للأعصاب التي ترسل رسائل إلى دماغك للإشارة إلى الألم، أو إلى الدماغ نفسه، وفقًا لما جاء في موقع "Health direct".

ما هي أعراض آلام الأعصاب؟

غالبًا ما يبدو الألم العصبي وكأنه إطلاق نار أو طعن أو حرقان، في بعض الأحيان ويمكن أن تشعر بالحدة والمفاجئة مثل الصدمة الكهربائية.

كما تعرف اللسعات الكهربائية بشكل مفاجيء بالكهرباء الساكنة تحدث عندما تتراكم شحنات كهربائية غير متوازنة داخل الجسم ويتم الاحتفاظ بالشحنة الكهربائية إلى أن يتم القدرة على إفراغها.

ما الذي يسبب آلام الأعصاب؟

عادة ما يحدث ألم الأعصاب بسبب إصابة أو مرض يؤثر على الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) أو الأعصاب التي تصل إلى العضلات والأعضاء.

ومن ضمن ألم الأعصاب لسعات الكهرباء، وتشمل الأسباب الشائعة لها ما يلي:

إصابة في الدماغ أو العمود الفقري أو الأعصاب.

ضعف إمدادات الدم إلى أعصابك.

استخدام الكحول بكثرة.

الألم الوهمي بعد البتر.

نقص فيتامين ب12 أو الثيامين (فيتامين ب1).

بعض أدوية الحساسية.

كذلك هناك أسباب أكثر شيوعًا تتمثل في ما يلي:

كثرة استخدام الهواتف المحمول.

ارتداء ملابس غير قطنية من الصوف.

الجفاف.

الجلوس لساعات طويلة أمام جهاز الحاسوب.

تشمل الأمراض التي يمكن أن تسبب ألم الأعصاب ما يلي:

الالتهابات مثل القوباء المنطقية وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

السكري.

سكتة دماغية.

السرطان وعلاجه بالإشعاع أو الجراحة أو العلاج الكيميائي.

ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على علاج آلام الأعصاب؟

اتباع نمط الحياة الصحي يمكن أن يحسن نوعية حياتك والشعور العام بالرفاهية.

حاول تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

حافظ على لياقتك ونشاطك قدر الإمكان، للحفاظ على المرونة

خطط للمهام اليومية بخطوات صغيرة عوضا عن محاولة القيام بها كلها مرة واحدة.

كما تشمل العلاجات غير الدوائية التي يمكن أن تكون مفيدة ما يلي:

تثقيف نفسك حول آلام الأعصاب وكيفية إدارتها.

ممارسة الرياضة.

تقنيات الاسترخاء للمساعدة في تخفيف الألم والنوم.

علاجات نفسية تساعدك على الشعور بالسيطرة على آلامك وتقليل الضيق والقلق وتحسين مزاجك.