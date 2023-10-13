طريقة عمل اللانشون البيتي.. وفري فلوسك واعمليه أحلى من الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

دائما ما تلجأ المدارس إلى إعداد ساندويتشات اللانشون لأطفالهن، ومع كثرة الاستعانة بها، تكون الرغبة ملحة لمعرفة طريقة عمل اللانشون البيتي مثل الجاهز، وأبرز المكونات اللازمة وخطوات الإعداد، وفي ضوء ذلك نستعرض الوصفة التي قدمتها الشيف فاطمة أبو حاتي، لتتمكني من تجهيز ساندويتشات اللانشون المدارس لأطفالك وتوفري ثمن شرائها.

طريقة عمل اللانشون البيتي

المكونات المطلوبة في طريقة عمل اللانشون البيتي:

- نصف كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون.

- 8 قطع جبنة مثلثات.

- 6 بيضات.

- 8 ملاعق كبيرة دقيق.

- 4 ملاعق كبيرة نشا.

- كوب زيت.

- ملعقة كبيرة عسل أسود.

- باكيت كبيرة مرقة فورية.

- ملعقة كبيرة ملح.

- ملعقة صغيرة من كل (ثوم بودر - بصل بودر - كبابة صيني - زنجبيل - بابريكا).

- رشة حبهان بودر.

- قرفة.

- نص ملعقة صغيرة لون أحمر بودر صحي.

- 2 ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى.

- 2 ملعقة كبيرة خل وورق لورا وملح.

طريقة عمل اللانشون البيتي بالخطوات

- تبدأ طريقة عمل اللانشون البيتي، بوضع الجبنة والزيت والبيض والدقيق والنشا والعسل والمرقة الفورية والملح وكل البهارات واللون في الكبة، ما عدا الفلفل الأسمر واللحمة، وخلطهم جميعًا حتى تتجانس المكونات.

- ضيفي اللحمة واخلطيها جيدًا مع باقي المكونات، وأخيرًا ضيفي الفلفل الأسود الحصى، وقلبي بشكل خفيف.

- باستخدام الاستريتش انزلي الكمية المناسبة لكي، سواء كان اللانشون قصير أو طويل، تحكمي في كميتك والحجم الذي تفضلينه، ثم لفي اللانشون مع تفريغ الهواء جيدًا

- اضبطي شكل اللانشون، ولفية بالفويل واغلقيه من الجهتين.

- استكملي باقي الكمية بنفس الطريقة السابقة، وضعيه في مياه مغلية بها ملح وخل حتى لا يتفاعل الفويل.

- غطي اللانشون مع بداية الغليان، واتركيه يستوي «لو مش عارفة استوت ولا لا وحابة تختبريها هاتي استيكس اضغطيها في اللانشون، لو طلعت نضيفة يبقى استوى»

- اخرجيه واتركيه يبرد ثم قطعيه وضعيه في الثلاجة.