5 نصائح للتخلص من الأتربة تحت أظافرك بمكونات منزلية.. تجعلها ناصعة البياض

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بقاء الأظافر بيضاء ونظيفة، أمر قد يكون من الصعب تحقيقه لدى العاملات وربات المنازل، خاصة وأن بعض الأمور قد تسبب تعرض يديك للأتربة أو بقايا الأطعمة، والكثير من الأمور التي تجعل الأتربة والوبر وغيرها يتراكم أسفل الأظافر، ما يجعل لونها داكن للغاية ومظهرها غير نظيف.

وقد تعاني العديد من الفتيات خلال تنظيف الأظافر، إلا أن هناك بعض الأمور السريعة التي تصل بك لنهاية مُرضية وبأقل التكاليف.

نصائح للتخلص من الأتربة تحت أظافرك

وإليكِ في السطور التالية، 5 نصائح سهلة للتخلص من الأتربة تحت أظافرك، وجعلها بيضاء تمامًا، وفقًا لما ذكر الموقع الهندي «boldsky».

1. فرشاة الأظافر

افرك بلطف تحت أظافرك باستخدام فرشاة الأظافر باستخدام الماء الدافئ والصابون.

2. معجون صودا الخبز

صودا الخبز ليست مخصصة للخبز فقط؛ إنه تمحي الأتربة تمامًا، اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من الماء لتكوين عجينة سميكة.

استخدمي فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة أظافر لوضعه تحت أظافرك، واتركيه لبضع دقائق، ثم اشطفيها.

3. قشر الليمون

يعتبر الليمون عنصرًا أساسيًا لتنظيف الأظافر، وتقويتها، فقط اقطعي ليمونة إلى نصفين وافركيها تحت أظافرك.

وهذه العجينة لا تنظف فقط، بل تترك أظافرك برائحة الليمون المنعشة أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، فهي طريقة ممتازة لإضفاء إشراقة على أظافرك.

4. انقعي أظافرك وافركيها

إذا كانت أظافرك تحتاج إلى المزيد من العناية، فانقعيها في وعاء من الماء الدافئ والصابون لبضع دقائق، فالأمر سوف يخفف الأتربة، ولكن احرصي عند النقع على استخدام فرشاة أسنان ناعمة، أو فرشاة أظافر لفرك الأتربة المتحللة بلطف.

5. الزيوت الطبيعية

زيت جوز الهند وزيت الزيتون، قادر على تنظيف أظافرك والحفاظ عليها رائعة، فقط كل ما عليك قبل النوم، هو وضع قطرة من الزيت تحت أظافرك وتركها تعمل طوال الليل.

هذا لا يساعد على تنظيف الأظافر فحسب، بل يرطب أظافرك أيضًا، ولكن احذري يمكن أن يؤدي الفرك المفرط أو استخدام المواد الكيميائية القاسية إلى إتلاف الأظافر.