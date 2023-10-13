اشتري دهب ولا أبيع؟.. خبير يوضح الوقت المناسب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر ما تهتم به السيدات هو معرفة أسعار المصوغات الذهبية، وتستثمر الكثير منهن في المعدن الأصفر، وتعتمد الخسارة والمكسب على اختيار التوقيت المثالي للشراء والأفضل للبيع، لذلك نقدم عدد من النصائح التي قد تساعدك على اتخاذ القرار بحسب خبير شعبة الذهب الذي يوضح التوقيت المناسب.

اشتري دهب ولا أبيع؟

وقال وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، لـ«هُن»، إن شراء الذهب مكسب في كل الأوقات حال الاستثمار على المدى القريب أو البعيد: «أسعار الذهب تسير بالتوازي مع البورصات العالمية والدهب مكسب في كل الأحوال، لكن إذا خشيت السيدة الخسارة الأفضل الشراء وقت تراجع سعره والبيع عقب زيادة الأسعار، سواء كان للادخار أو الزينة».

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وأضاف «واصف»، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات: الاستثمار في الذهب يحتاج إلى وقت طويل، وذلك في حالة البحث عن المكسب على المدى البعيد، وبالتالي تكون عملية الشراء من فائض الاحتياج لدى السيدة، حتى لا تتعرض إلى الخسارة، ويلجأ الكثيرون إلى الاستثمار في الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة ثرواتهم: «السعر وقت الشراء كان أقل من سعره الآن، حتى في حالة نزول السعر، وبالتالي لا يوجد تأثير على قيمة الذهب».

أسعار الذهب

بحسب ما كشفت بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، خسر المعدن الأصفر أمس، نحو 50 جنيهًا للجرام، بداية من عيار 24، الأكثر نقاءً، وحتى عيار 12، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، سجل 2651 جنيها للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 2325 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 1989 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ نحو 1547 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 18 ألفًا و560 جنيها.

وقد ارتفع سعر الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم ليسجل 18576 دولارا للأوقية.