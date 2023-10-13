حذرها الأطباء من العملية الجراحية.. تامر حسني يفاجئ «سيدة الرزق الحلال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكف عن مساعدتها منذ استغاثت عبر «الوطن» لحاجتها لعملية جراحية، إذ تعهد الفنان تامر حسني بعلاج السيدة «رضا» التي عُرفت بسيدة الرزق الحلال، ليظل مرافقا لها خلال رحلة العلاج، قبل أن يصدمها الأطباء باستحالة خضوعها لعملية جراحية لأسباب طبية.

باتت «رضا» واحدة من أشهر الوجوه بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها منذ عامين، لتُعرف حينها بـ «سيدة الرزق الحلال»، حيث تصدرت «التريند» بسبب مقطع فيديو قصير أظهرها وهي ترفض استلام نقودا هدية من «مذيع الشارع» بعد فوزها في مسابقة، مُعربة عن خوفها بشأن «حُرمانية» تلك الأموال، إذ لم تعمل أو تشقى بها على حد وصفها.

ظرف نقود.. مفاجئة اليوم من تامر حسني لـ «سيدة الرزق الحلال» ما القصة؟

سيدة الرزق الحلال، استغاثت عبر «الوطن» لحاجتها إلى عملية جراحية، ليستجيب الفنان تامر حسني على الفور لندائها، قبل أن يفاجئها الأطباء بعدم إمكانية الخضوع لعملية، وظنت السيدة أنها لن تستطيع بعد اليوم التواصل مع الفنان تامر حسني، إلا أنه فاجأها بهدية غير متوقعة.

ظرف به نقود، تحديدًا 10 آلآف جنيه، هدية من نجم الجيل لسيدة الرزق الحلال، بحسب ما ذكرته لـ «هُن»: «الفنان فاجأني انهاردة وبعتلي ظرف في 10 آلاف جنيه، رغم إني خلاص مش هعمل العملية، لكن لسه منسانيش، وبيسأل عني من خلال مدير أعماله».

وتابعت: «كتر خيره من وقت ما استغثت بحد، الفنان بعتني أعمل الأشعة والتحاليل عشان اعمل العملية وكل حاجة مشيت لحد ما عرفت إني مش هقدر اعملها، لكن هو لسة فاكرني».

لم تستطيع السيدة استكمال عملها بأحد المخبز في واحد من الفنادق الكبرى بسبب حالتها الصحية: «بطلت أروح الشغل بسبب التعب، الدكاترة قالوا، إن العملية صعب لأن وقتها هيحتاجوا عضم من الرجل للإيد، وده ممكن يعملي عجز نهائي مش مجرد شلل، وأي مجهود كان بيخلي ايدي تترعش وتتعب، فقررت اسيب الشغل خالص واليوم اتبسطت بالظرف ده، لأنه رزق من ربنا».

تامر حسني يستجيب لـ«الوطن» ويتكفل بعلاج سيدة الرزق الحلال

وعقب نشر «الوطن» استغاثة السيدة «رضا» المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الرزق الحلال»، استجاب الفنان تامر حسني للأمر، وتواصل مكتبه بـ«الوطن» متعهدًا بتكفلة علاج السيدة، وسعى للتواصل معها لتلبية رغباتها، قبل أن يصدمها الأطباء بصعوبة إجراء العملية.