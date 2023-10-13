4 فئات ممنوعة من تناول الكبد والقوانص.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول استشاري التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي، إن الكبد والقوانص من الأطباق الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، فهي لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي لا يُنصح لها بتناول هذه الأطباق، وذلك لأسباب صحية.

فئات يجب عليها تجنب تناول الكبد والقوانص منها:

مرضى الكبد

يعتبر الكبد والقوانص من الأطعمة الغنية بالدهون، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة مرضى الكبد.

مرضى القلب

تعتبر الدهون المشبعة الموجودة في الكبد والقوانص من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

مرضى النقرس

يمكن أن يرفع مستوى حمض البوليك في الدم، مما قد يؤدي إلى نوبات النقرس.

النساء الحوامل والمرضعات

قد تحتوي الكبد والقوانص على بعض البكتيريا التي يمكن أن تضر بصحة الجنين أو الرضيع.

هناك عدة أسباب وراء تجنب تناول الكبد والقوانص، منها:

الدهون

يحتوي الكبد والقوانص على نسبة عالية من الدهون، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكوليسترول

يحتوي الكبد والقوانص على نسبة عالية من الكوليسترول، والذي يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول في الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

نصائح طبية

يجب ألا تتناول أكثر من وجبتين في الأسبوع.

تأكد من طهي الكبد والقوانص جيدًا حتى تقتل البكتيريا.

اقرأ أيضا: