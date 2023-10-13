شاب يفاجئ والدته على متن طائرة بطريقة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نشر طيار هندي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" على حسابه الشخصي، للحظة إعداده مفاجأة لوالدته عند صعودها لطائرة في إحدى الرحلات الجوية.

وظهرت في مقطع الفيديو، الأم تصعد إلى الطائرة لتجد المضيفات تسطف على جانبي الطائرة ويصفقوا للأم ويرحبوا بها.

ثم يظهر الابن وتتفاجئ الأم ويتضح أنها لم تكن تعرف إنه من يقود الطائرة، لتنهال دموعها من الفرحة والفخر بإبنها.

وتداول الكثيرون مقطع الفيديو، ليحصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة، و 100 ألف إعجاب.