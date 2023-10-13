امرأة تثير فزع المارة في الشوارع.. لن تتوقع ما فعلته "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كثير من الناس يحبون تجربة الماكياج، يستخدمها البعض من أجل التجميل، بينما يمارس البعض الآخر الهواية كمهنة، إنها مهارة تتطلب الكثير من الجهد والوقت لإتقانها.

وتنتشر العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول استخدام المكياج لتغيير المظهر العام بشكل لا يصدق.

وبطريقة مماثلة، قررت فنانة مكياج مقيمة في دلهي بالهند تحويل نفسها إلى شخصية Demon Nun من فيلم الرعب الشهير "The Nun" ومازحت الناس في الشوارع، وفقا لموقع ndtv.

وتمت مشاركة الفيديو بواسطة فنانة المكياج إيسا سيتيا على موقع انستجرام، وفي المقطع الذي أصبح الآن واسع الانتشار، يمكن رؤية المرأة وهي تنظر من نافذة السيارة بشكل مخيف.

ويمكن رؤية أحد الأشخاص في الفيديو وهو يثني على مهاراتها في وضع الماكياج، موضحًا أنها ظهرت كالشبح.

كما يمكن أيضًا رؤية العديد من الأشخاص وهم يهربون من السيدة سيتيا، بينما قال آخرون إن مظهرها "رائع جدًا".

وشوهدت أيضًا وهي تلتقط الصور مع بعض سكان دلهي، وفي نهاية الفيديو، تظهر مقاطع يظهر فيها الأفراد وهم يضحكون بعد أن علموا أنها مجرد مزحة، وكان رد فعلهم مضحكًا للغاية.

ومنذ أن تمت مشاركة الفيديو، حصد سبعة ملايين مشاهدة، كما علق عليه أحد المستخدمين: "أفضل شيء رأيته على الإنترنت اليوم"، وأضاف آخر: " رائع، لكن هذه النظرة حرفيًا يمكن أن تخيف أي شخص، أحتاج إلى الجزء الثاني من فضلك".

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