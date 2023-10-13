3 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

سرطان القولون هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا يمكن أن يتطور من سلائل، وهي نمو غير سرطاني للخلايا في القولون أو المستقيم.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون، بما في ذلك:

العمر

يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون مع تقدم العمر.

التاريخ العائلي

إذا كان لدى أحد أفراد عائلتك من الدرجة الأولى تاريخ من سرطان القولون العصبي، فأنت أكثر عرضة للإصابة به.

العوامل الوراثية

هناك بعض الجينات التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون .

السمنة

السمنة هي عامل خطر رئيسي لسرطان القولون .

أسلوب الحياة

يمكن أن تساهم بعض أساليب الحياة، مثل التدخين وقلة النشاط البدني، في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون العصبي.

أطعمة يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون.

اللحوم الحمراء

ترتبط اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

الدهون المشبعة

يمكن أن تساهم الدهون المشبعة في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون .

السكريات

يمكن أن تساهم السكريات في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون .

نصائح طبية

يجب عمل برنامج غذائي صحي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات

إبقاء وزنك تحت السيطرة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون .

يجب عليك ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة.

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة

إجراء فحوصات منتظمة يمكن أن يساعد على اكتشاف سرطان القولون في مرحلة مبكرة.

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