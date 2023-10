ساعي بريد يطلب من سيدة الدخول للمرحاض.. لن تتوقع ماذا ترك(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت امرأة تدعى شارلوت من المملكة المتحدة الأمريكية، مقطع فيديو مضحك عبر الإنترنت على تطبيق "تيك توك"، بعد أن سمحت لساعي البريد الدخول إلى المرحاض الخاص بها، على اعتقاد أنه يحتاج إلى التبول فقط، ومع ذلك انتهى ساعي البريد من الحمام.

ولكنه ترك نفايات كبيرة في المرحاض وكسر "الشفاط"، مما تسبب في رائحة كريهة، ما جعل شارلوت في حالة صراخ، وتعاطف معها الكثير من الأشخاص، وعلى الجانب الآخر وجد آخرون الموقف مضحكًا وفقًا لما جاء في موقع "Daily Star".

وكتبت في رسالتها: "لقد سمحت لساعي البريد باستخدام حمامي اليوم لأنني افترضت أنه بحاجة إلى التبول ولكن لا لقد كسر "السيفون" وتسبب في رائحة كريهة، أنا غاضبة جدًا سأضطر إلى تنظيف المرحاض الخاص بي بنفسي".

وعلى الفور انتشر ذلك المنشور على مجال واسع، حيث علق العديد من الأشخاص عن تعاطفهم مع شارلوت، بينما وجد آخرون الموقف مضحكًا.

وجاءت التعليقات كما يلي: "أنا آسف جدًا لأجلك"، وعلق آخر "هذا موقف مقرف للغاية"، وعلق ثالث "أتمنى أن تتمكني من تنظيف الفوضى".

ويذكر أن شارلوت ظهرت في الفيديو وهي تصرخ وتنصح الناس بتوخي الحذر بشأن من تسمح له بدخول حمامك الخاص، وإذا فعلت ذلك وأدخلت هذا الشخص حمامك تأكد من أنه ترك الحمام نظيفاً.

@justcallme_charlotte Theres a first time for everything #royalmail #delivery #parcel #postman #whatnow #wtf #fypp ♬ original sound - Charlotte