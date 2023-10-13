علامات إذا ظهرت عليك تدل على وجود نزيف بالدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بطريقة غريبة، احذرها لأنها قد تدل على وجود نزيف بالدماغ، يتطلب تدخل طبي سريع.

يحدث نزيف داخل الدماغ، نتيجة تشوه الشرياني الوريدي الدماغي، ما يؤدي إلى تلف أنسجة الدماغ المحيطة بالمخ، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وهناك عدة أسباب تؤدي إلى ارتفاع نزيف المخ، وهي اتباع نمط حياتي سيئ يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تمزق تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وأحيانا حدوث جلطة دموية تكونت في الدماغ، بالإضافة إلى التدخين أو تعاطي الكحول بكثرة، كل هذه المسببات تؤدي إلى حدوث نزيف بالمخ، كما تنشأ إصابة الدماغ الرضحية عادةً عن خبطة أو هزة عنيفة يتعرض لها الرأس أو الجسم.

ويمكن أن تؤثر إصابة الدماغ الرضحية المتوسطة في خلايا الدماغ لفترة مؤقتة، في حين أن الإصابات الأكثر خطورة يمكن أن تتسبب في حدوث كدمات وتهتك في نسيج الدماغ ونزيف وأضرار أخرى بالدماغ، وقد يحدث مضاعفات مزمنة أو الوفاة.

الأعراض

هناك الكثير من الأعراض بعضها نفسي والآخر جسدي وتشمل ما يلي:

1- إصابة الدماغ الخفيفة:

الصداع.

الغثيان أو القيء.

الإرهاق أو النعاس.

مشكلات في الكلام.

دوار أو فقدان الاتزان.

2- الأعراض الحسية:

ضعف الرؤية.

رنين في الأذنين.

طعم كريه في الفم.

حدوث تغيرات في القدرة على الشم.

الحساسية للضوء أو الصوت.

3- الأعراض المعرفية أو السلوكية أو النفسية:

فقدان الوعي لفترة من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق.

عدم التعرض لفقدان الوعي.

حدوث حالة من الدوخة أو الارتباك أو التوهان.

مشكلات الذاكرة أو التركيز.

التغيرات والتقلبات المزاجية.

الشعور بالاكتئاب أو القلق.

صعوبة النوم.

المضاعفات الجسدية:

النوبات المرضية.

تراكم السوائل في الدماغ.

حالات العدوى.

تلف الأوعية الدموية.

شلل عضلات الوجه أو فقدان الشعور به.

فقدان حاسة الشم أو التذوق أو حدوث تغير فيهما.

فقدان حاسة الإبصار أو ازدواج الرؤية.

مشكلات في البلع.

الدوخة.

طنين في الأذن.

فقدان السمع.

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