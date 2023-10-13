4 مشكلات صحية قد تحدث لجسم المرأة بعد ممارسة العلاقة الحميمة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العلاقة الحميمة جزء مهم من الحياة، فهي تساعد على تعزيز العلاقة العاطفية بين الشريكين، كما أنها لها عديد من الفوائد الصحية الجسدية.

لكن، بعد ممارسة العلاقة الحميمة، تحدث عديد من المشكلات الصحية في جسم المرأة، نذكرها لكم وفقًا لما ورد في موقع "Everyday health".

- الصداع

وفقًا لمؤسسة الصداع الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، يسبب الشعور بالتوتر أثناء الجماع، تقلصات العضلات في الرأس والرقبة ما يؤدي إلى خفقان الرأس، ومن ثم الإصابة بالصداع.

- نوبات الربو

يؤدي ممارسة الجنس إلى تحفيز نوبات الربو كما تفعل التمارين الرياضية، لذا تظهر على المرأة أعراض مثل ألم الصدر، وصعوبة التنفس، أو السعال.

- الحزن أو تقلبات المزاج

إذا شعرت بالبكاء أو القلق بعد ممارسة العلاقة الحميمة، فمن المحتمل أنك تعانين ما يسمى اضطراب ما بعد الجماع.

- التهاب المثانة في الأيام الأولى من الزواج

يسبب ممارسة العلاقة الحميمة أكثر من مرة يوميا في الأيام الأولى من الزواج، شعور الزوجة بالحرقان أو الألم عند التبول، أو الرغبة الشديدة في التبول.

ويرجع ذلك الإصابة بعدوى المسالك البولية، والتي يمكن أن تسبب تهيج المهبل، بما في ذلك التمزقات المجهرية في الجلد حول المهبل والإحليل، أو التهاب بطانة المثانة.

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