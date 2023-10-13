علامات إذا ظهرت على اليد تكشف الإصابة بذبحة صدرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات غير متوقعة إذا ظهرت على يديك اليسرى دون التعرض لأي عوامل خارجية تؤثر في الأيدي كالكدمات وغيرها، فإن تلك الأعراض تنذرك بوجود ذبحة صدرية.

والذبحة هي نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وتُعد أحد أعراض مرض الشريان التاجي، وفقًا لما جاء في موقعي، "هيلث"، "مايو كلنك" المعني بالصحة.

كما ينتشر الألم من إصابة في مكان آخر، مثل الرسغ أو اليد، وتعتبر الصدمات ، مثل السقوط أو الحوادث أو ممارسة الرياضة ، سببًا شائعًا لهذه الإصابات.

ولكن تتمثل العلامات التي تظهر على اليد في ما يلي:

１- تورم شديد في اليد اليسرى.

２- الصعوبة في تحريك الأيدي بشكل طبيعي.

３- احمرار الأيدي بشكل غير طبيعي.

４- ألم لا يزول.

بالإضافة إلى أن ألم اليد اليسرى بدون داع وبشكل مفاجئ يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب ومشكلات صحية خطيرة تتمثل فيما يلي:

１- الاعتلال العصبي المحيطي: وينتج عن تلف الجهاز العصبي المحيطي، ما يؤثر في اليدين والذراعين ويسبب ألماً ووخز في تلك المنطقة نتيجة تضيق القناة الشوكية في الرقبة.

２- ضعف الدورة الدموية: كما يشير ضعف الدورة الدموية إلى حدوث وخز وتنميل في اليدين نتيجة الضغط على الذراع ما يؤثر في تدفق الدم.

３- القلق: يمكن أن يكون القلق عاما أساسياً في حدوث الألم على الذراع اليسرى وهو يعد علامة من علامات المبكرة للإصابة بسكتة قلبية مفاجئ

４- التهاب الأوتار: يؤثر التهاب الأوتار على المفاصل ويمكن أن يكون في الكتف أو الكوع ما يؤثر في ألم الذراع اليسرى من الجسم.

５- الذبحة الصدرية: يمكن أن يؤدي تضيق الشرايين إلى قلة الأكسجين بالدم، ومن ثم يؤثر ذلك على اليد اليسرى من الجسم وحدوث وخز وتنميل وتورم وألم شديد، ما يكون إشارة على حدوث ذبحة صدرية.

ما المدة التي يستغرقها التهاب الأوتار؟

تستغرق مدة التهاب الأوتار من أسبوعين لأربعة أسابيع، وتستمر على حسب تفاقم الالتهاب، ولكن يمكن تقليل عن طريق وضع ثلج على الأماكن المؤلمة على مدار اليوم، واستخدام العلاجات الطبية المناسبة بعد استشارة الطبيب.

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