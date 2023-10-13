3 وصفات سريعة تستغرق أقل من 30 دقيقة لتحضيرها.. «هتنجز معاكي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في كثير من الأحيان تواجه الأمهات خاصة العاملات أياما صعبة ومرهقة، ترغب خلالها إعداد وصفات سريعة لا تستغرق وقتا أو مجهودا لإعدادها، وفي الوقت ذاته بتكاليف اقتصادية، وإليك أبرز 3 وصفات سريعة واقتصادية ولا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لإعدادها وتقديمها:

بيتزا الطاسة

تعد البيتزا من الوصفات اللذيذة والمحببة للأطفال والكبار ويمكن إعداها دون فرن وخلال دقائق معدودة باستخدام الطاسة.

المكونات

• كوب ونصف من الدقيق.

• نصف كوب من الماء الدافئ يتم وضعه بالتدريج.

• رشة ملح.

• نصف ملعقة سكر.

• نصف ملعقة خميرة.

• نصف ملعقة بيكنج بودر.

• ربع كوب من الزيت.

• 2 حبة طماطم.

• 2 حبة فلفل.

• ملعقتي صلصلة أو كاتشاب.

• نصف كوب جبنة موزريلا.

• زيتون حسب الرغبة.

طريقة عمل بيتزا الطاسة

- مزج المقادير الجافة «الدقيق- البيكنج بودر –ورشة الملح» ويتم نخلهم جيدا.

- ضعي نصف ملعقة الخميرة وملعقة السكر في ربع كوب ماء واتركيها دقيقة، ثم توضع على الخليط السابق.

- قومي بتغطية الوعاء لمدة 15 دقيقة ثم قسمي العجين لكرات.

- ضعي الكرات تباعا بعد فردها في مقلاة غير لاصقة بعد دهنها ببعض الزيت.

- يتم إضافة الصلصلة وبقية المكونات بعد تقطيعها، ويتم تغطيتها لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

حواوشي الطاسة

يعتقد الكثير أن الحواوشي يتم طهيه بالفرن فقط، غير أن هناك وصفة سريعة وسهلة لتناول الحواوشي اللذيذ بدقائق معدودة.

المكونات

- كوب من اللحم المفروم.

- 2 حبة بصل مفروم.

- 2 حبة فلفل أخضر.

- توابل الحواوشي.

- أرغفة خبز.

طريقة الطهي

- خلط اللحم المتبل مع الفلفل والبصل المفروم.

- وضع الحشو داخل الخبز.

- يوضع الرغيف ويدهن وجهه بالسمنة والزيت.

- تغطى الطاسة ويترك على النار حتى ينضج الحشو.

كشري العدس الأصفر

يعد كشري العدس الأصفر من الأكلات الشعبية المحببة لدى الكثير من المصريين إضافة لكونها سريعة وسهلة ولا تستغرق سوى دقائق في إعدادها.

المكونات

- كوب من العدس الأصفر.

- كوب من الأرز المصري.

- بصلة مفرومة.

- 2 ملعقة زيت نباتي.

- رشة ملح.

- رشة فلفل.

- رشة كمون.

طريقة الطهي

- يتم غسل الأرز والعدس ويفضل نقنعهم 15 دقيقة قبل الطهي.

- على نار متوسطة يتم تسخين الزيت ووضع البصل المفروم، وإضافة الأرز، ويتم تغطيته بالماء حتى الغليان، ثم يتم خفض درجة الحرارة.

- إضافة العدس الأصفر والملح والفلفل والكمون، ويترك 20 دقيقة حتى تمام النضج.

- يمكن إضافة كزبرة خضراء للتزيين أو تناولها مع البيض المسلوق للحصول على الفوائد الغذائية كاملة.