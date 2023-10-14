تخلصي من بقع الهدوم من غير مسحوق.. نضفي ووفري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلجأ ربات البيوت عادة لطرق غير تقليدية للتخلص من بقع الملابس، الأمر الذي يحتاج عادة إلى كمية كبيرة من المسحوق، الأمر الذي أصبح مكلفًا للغاية، وتحاول السيدات إيجاد حلولا غير تقليدية، للتخلص من بقع الملابس، تساعدهن على توفير الأموال واللجوء إلى طرق منزلية أسهل وأكثر فعالية، لذا تستعرض «هن» هذه الطرق في السطور المقبلة.

طرق منزلية غير تقليدية للتخلص من بقع الملابس

طرق منزلية غير تقليدية تساعد ربات المنزل للتخلص من بقع الملابس، ويقدم موقع «anyclean» بعض الحيل التي تساعد في التنظيف، دون اللجوء إلى مسحوق الغسيل الذي يتم استخدامه بشكل معتاد لذا نستعرض هذه الطرق فيما يلي:

- البصل: يعمل على تلميع المنتجات الجلدية بما في ذلك الأحذية.

- البطاطس: يمكن استخدام عصير البطاطس النيئة النشوي كمزيل للبقع، يمكنك أيضًا استخدام البطاطس المقطعة وصودا الخبز أو الملح لتنظيف بقع الصدأ عن أواني الطهي المعدنية.

- الملح: استخدمي الملح في الماء عند نقع بقع البروتين، إذ يمتص الملح البقع السائلة، وهو علاج قديم للتعامل مع انسكابات النبيذ الأحمر على مفارش المائدة أو السجاد، كما يعمل كمادة مساعدة لتثبيت الصبغة الخاصة بالملابس.

- الحليب: يمكن استخدام الحليب نفسه لامتصاص علامات قلم الحبر من القماش، إذ يعتبر الحليب المضاف إلى الماء مفيدًا أيضًا لنقع الجلود التي تم رشها بالمياه المالحة عن طريق الخطأ، ومن ثم وجب غسل القطعة بالماء البارد بعد إزالة البقعة للتخلص من الحليب.

عصير الليمون: مبيض خفيف، خاصة إذا قمت بنقع البقعة في عصير الليمون، ووضعها تحت أشعة الشمس، فيمحي العلامات البنية الأخرى على الجلد.

الخبز: يمكن استخدام الخبز الأبيض ويفضل «العيش البايت» بدلا من رميه، إذ يساعد في التخلص من العلامات الدهنية الموجودة على ورق الحائط وكإسفنجة للانسكابات والانزلاقات على الطاولة.