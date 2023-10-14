الامارات | الكشف عن مقدمة «ليو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت منصة نتفليكس المقدمة الرسمية لفيلم «ليو» مع أصوات البطولة لكل من آدم ساندلر وبيل بور وسيسيلي سترونغ. وتدور الأحداث خلال العام الأخير من المدرسة الابتدائية من منظور حيوان الفصل الأليف «ليو» (آدم ساندلر) البالغ من العمر 74 عاماً، والذي أمضى عقوداً من الزمن عالقاً في الفصل الدراسي نفسه في فلوريد.