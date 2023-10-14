الامارات | الكشف عن مقدمة «ليو»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مقدمة «ليو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت منصة نتفليكس المقدمة الرسمية لفيلم «ليو» مع أصوات البطولة لكل من آدم ساندلر وبيل بور وسيسيلي سترونغ. وتدور الأحداث خلال العام الأخير من المدرسة الابتدائية من منظور حيوان الفصل الأليف «ليو» (آدم ساندلر) البالغ من العمر 74 عاماً، والذي أمضى عقوداً من الزمن عالقاً في الفصل الدراسي نفسه في فلوريد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App