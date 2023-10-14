الامارات | نجوم الأدب العربي على مائدة «الفن والفكر» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 50 شخصية من كبار الكتّاب والأدباء الإماراتيين والعرب، حيث تفتح أمام الجمهور فرصة الاستماع لأطروحاتهم حول أبرز قضايا الأدب والفن والفكر، وتتيح له الحصول على أعمال أدبية موقّعة لروائيين وشعراء حصدوا كبريات الجوائز العربية والعالمية، وشكّل نتاجهم الإبداعي إضافة إلى مكتبة الثقافة العربية. ويستضيف المعرض الكتّاب والأدباء في 460 فعالية ثقافية، تقام من الأول إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يروي فيها الكتّاب المحطات التي مروا بها في مسيرتهم، ويناقشون أهم القضايا المتعلقة بالتيارات الأدبية والفنية، ويقدمون خلاصات تجاربهم في تقنيات السرد وكتابة القصيدة، ويستعرضون أدوات وآليات البحث والنقد.

وتضم قائمة ضيوف المعرض من الكتّاب والمبدعين الإماراتيين، الأديب خالد البدور، أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتبة والروائية الدكتورة مشاعل النابودة، الفائزة بجائزة أفضل كاتب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر الحاصل على جائزة الصحافة العربية، والباحثة سعاد العريمي، والروائية فتحية النمر، والدكتورة عائشة الغيص، والروائي سعيد البادي، العضو المؤسس في جمعية الصحافيين في الإمارات.

كما يلتقي جمهور المعرض الكاتبة أميرة بوكدرة، نائبة رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتب المهندس زايد المرزوقي، والشاعر محمد المهيري، والمدرب الدولي الكاتب راشد حسن العلي، إضافة إلى الباحثة اللغوية آمنة الهاشمي، وحشر بن دلموج، والباحثة والقاصة لولوة المنصوري.

كما يلتقي جمهور المعرض مع كتاب ومبدعين من أعلام الأدب العربي من أبرزهم: الشاعر اللبناني طلال حيدر، والكاتبة والروائية أحلام مستغانمي، إحدى أكثر الكاتبات شعبية في الوطن العربي التي ستحتفل في المعرض بمرور 30 عاماً على إطلاق كتابها «ذاكرة الجسد»، والكاتب والروائي المصري أحمد مراد.

ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة في المعرض الدكتور محمد الغندور، والإعلامية المصرية ريهام عياد التي تعد من أفضل 10 صانعي محتوى تعليمي على «تيك توك»، والحائزة جائزة أفضل صانع محتوى.

ومن أعلام الثقافة والأدب العرب المشاركين في المعرض الروائية الكويتية بثينة العيسى، والناقد والروائي المصري طارق إمام، والشاعرة والروائية المصرية نور عبدالمجيد، والكاتبتان سارة وهاجر عبدالرحمن، وتامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية.