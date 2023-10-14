الامارات | مع الأميرات وميكي ماوس.. «ديزني على الجليد» يعود إلى أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف قاعة الاتحاد أرينا في أبوظبي عرض «ديزني على الجليد تقدم 100 عام من العجائب»، الذي يعود إلى الإمارة بحلة جديدة. وشهد العرض الافتتاحي الأربعاء الماضي إقبالاً كبيراً من العائلات وعشاق ديزني من مختلف الأعمار، الذين قدموا لحضور تجربة مليئة بالمتعة والبهجة في عوالم ديزني.

وتأخذ العروض التي تختتم غداً الضيوف في رحلة إلى عالم ديزني المفعم بالدهشة والخيال، حيث يشاهدون خلالها أبطالهم وشخصياتهم التي أحبوها على مر الأجيال وهم يتزلجون على الجليد وسط أجواء تحتفي بروح المغامرة والشجاعة والإرادة.

ويروي «ديزني على الجليد تقدم 100 عام من العجائب» قصصاً ملهمة ومشوقة بمشاركة أبطال ديزني المحبوبين، مثل موانا وعلاء الدين، والجميلة والوحش، وحورية البحر، وتانجلد، والأميرة والضفدع، وسندريلا، والأميرة النائمة، إلى جانب سبع شخصيات من أميرات ديزني، ونجوم فيلمي ملكة الثلج من ديزني، وكوكو من ديزني وبيكسار. ويشهد العرض مشاركة شخصيات ديزني الشهيرة مثل ميكي ماوس وميني ماوس وأميرات وأمراء ديزني الذين سيلهمون الصغار بقصصهم.