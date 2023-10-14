الامارات | حفلة الوحوش الصغيرة في منتجع ليجولاند دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتعوا بشهر مليء بالمغامرات المثيرة مع الوحوش الصغيرة وأنشطة الهالوين الممتعة بطابع ليجو في إطار حفلة الوحوش الصغيرة السنوية من ليجولاند دبي.

وسيحظى الضيوف في خضم إقامتهم مع الوحوش الصغيرة في فندق ليجولاند بأوقات لا تُنسى، وسيستمتعون بأشهى الحلويات والمزايا مع «حقيبة الإقامة الفندقية مع الوحوش» الحصرية.

ويدعو منتجع ليجولاند دبي جميع المغامرين الصغار الذين تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً وآباءهم للاستمتاع كل يوم سبت من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً، بوجبة برانش المكعبات بطابع حفلة الوحوش الصغيرة في مطعم «بريكس فاميلي» في فندق ليجولاند. تبدأ أسعار باقات البرانش من 195 درهماً، وتقدّم للآباء وأطفالهم مختلف أنشطة ليجو، بما في ذلك أفلام الوحوش رباعية الأبعاد، وفعاليات البحث عن الوحوش الصغيرة، وفعاليات حلويات أم مكعبات، وحفلات الرقص، وغيرها من الأنشطة الفريدة.

ويمكن للذين يبحثون عن إثارة تتخطى حدود الخيال، مضاعفة متعة المغامرة والإثارة بإقامة فندقية لا تُنسى مع الوحوش الصغيرة في فندق ليجولاند، فمقابل 299 درهماً إماراتياً للشخص، يمكن للمغامرين الصغار الاستمتاع بمجموعة من المزايا الإضافية المميزة مع «حقيبة الإقامة الفندقية مع الوحوش». وتشمل هذه الباقة الممتعة رسالة حصرية من اللورد فامبير نفسه، وحقيبة ظهر حفلة الوحوش الصغيرة محدودة العدد برباط، وصندوق مجموعة هالوين، وعبوة للمشروبات قابلة لإعادة التعبئة وخاصة بفعالية حفلة الوحوش الصغيرة، تتضمن مشروبات قابلة لإعادة التعبئة مرات غير محدودة في يوم زيارتك للحديقة الترفيهية أو الحديقة المائية في ليجولاند، ومكعب «الإقامة مع الوحوش الصغيرة» ذي الإصدار المحدود والحصري، وشارة بوب «الإقامة مع الوحوش الصغيرة» ذات الإصدار المحدود والحصري، وقسيمة خصم 50% على نقش مكعبات ليجو المخصصة.

وسيجد المغامرون الصغار في ليجولاند المزيج المثالي بين المتعة والعلم، إذ يقدم منتجع ليجولاند دبي لضيوفه الصغار أنشطة هالوين يومية بطابع ليجو ليستمتعوا بها أثناء إقامة اللعب خاصتهم، بما في ذلك ورش عمل رقص الوحوش الصغيرة، وفعالية حلويات أم مكعبات، وفعالية فنون وحرفيات الوحوش، ومسابقة تلوين الوحوش الصغيرة، وبناء تُحف الهالوين في ورشة العمل الإبداعية.