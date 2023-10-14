الامارات | «طارد الأرواح الشريرة.. الوصي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ وفاة زوجته، قام فيكتور بتربية ابنته أنجيلا بمفرده، ولكن عندما تختفي أنجيلا وصديقتها كاثرين في الغابة، لتعودا بعد ثلاثة أيام دون أن تتذكرا ما حدث لهما، فإن ذلك يطلق العنان لسلسلة من الأحداث التي ستجبر فيكتور على مواجهة الشر.

النجوم: ألين برستين ليزلي أودوم جو.

إخراج: ديفيد جورجون جرين.

«طارد الأرواح الشريرة.. الوصي» الآن في «ريل سينما».