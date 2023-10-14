الامارات | لا تُفوتوا المقالب والحلوى في سيرك الهالوين في «CÉ LA VI»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعدوا لمشهد مثير غير مسبوق احتفالاً بالهالوين، حيث سيشهد تحوّل «CÉ LA VI» في دبي، إلى سيرك مظلم بأجواء ساحرة، مع الاستماع إلى الموسيقى الرائعة والاستمتاع بالأجواء الحماسية.

وسيضيف الفنانون الموهوبون في المطعم أجواء مليئة بالسحر والتسلية، وستكون الليلة مليئة على أنغام الموسيقى التي تنبض في أرجاء المكان.

ولعشاق الموسيقى، استعدوا لاحتفال هالوين لا مثيل له في أجواء ميامي الرائعة التي سيجلبها DJ Eran Hersh إلى دبي بموسيقاه الحماسية، وقد تصدرت موسيقاه في تعاونه الأخير مع Madonna وBlond:ish قوائم الأغاني عام 2023. ترقبوا ليلة مثيرة يملؤها إيقاع الموسيقى والترفيه الرائع والمخيف.

فرصة للذهاب مع أصدقائكم لخوض هذه التجربة المرعبة وارتداء زي الهالوين المفضل لديكم، وتألقوا في هذه الليلة لخوض مغامرة مثيرة لا حدود لها في أجواء مليئة بمشاعر الرعب والبهجة معاً.

انضموا إلينا في «CÉ LA VI» في دبي للاستمتاع بعروض سيرك الهالوين الرائعة التي ستجعلكم تحبسون أنفاسكم وتطلبون المزيد من المتعة.. لا تفوتكم أروع ليلة في العام.