عادات في الصباح تصيبك بالقولون العصبي.. لا تبدأ يومك بفعلها أبدا

القاهرة - سمر حسين - صحة

روتين الصباح هو أمر لا يتفق عليه جميع الأشخاص، فهناك من يفضل احتساء فنجان من القهوة، بينما يلجأ البعض الآخر لتناول وجبته قبل الجلوس وأخذ قسط من الراحة، بينما يضع البعض أولوياته في ممارسة التمارين الرياضية قبل العمل، أو الإفطار، إلا أن هناك بعض العادات والأمور التي اعتاد عليها البعض في الصباح، قد تسبب له العديد من المشكلات الصحية، خاصة وأن البعض لا يعتقد أنها تسبب هذه الأمور الضارة.

لا تبدأ يومك بهذا الفعل أبدًا

ومن العادات المعتادة صباحا، وقد تسبب لك ألم القولون العصبي، ما يجعلك تشعر بالانزعاج والألم طيلة اليوم، ما حذرت منه هيئة الدواء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي الجلوس بشكل غير معتدل خلال تناول الإفطار فور الاستيقاظ من النوم، لاسيما لمن يتناولون فطورهم في الفراش، موضحة أن هذا الأمر يتسبب في زيادة أعراض القولون العصبي، من الإسهال وألم المعدة والبطن.

تناول الكافيين على الريق

لم تكن طريقة الجلوس وحدها من العادات السيئة التي لا يجب فعلها، بل تناول بعض الأطعمة والمشروبات فور الاستيقاظ من النوم قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، وفقًا لما ذكرته الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو الجمعية الوطنية لخبراء التغذية، وعلى رأسها تناول القهوة والمياه الغازية والأطعمة الحارة أو العصائر الحمضية في الصباح.

وأوضحت إن الكافيين يحجم الشهية، بينما الأكلات الغنية بالتوابل الحارة والصلصات تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة في الصباح.

وحول تناول المشروبات الغازية والعصائر الحمضية على الريق، أكدت أنه يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة.