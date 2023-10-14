كادت أن تنهي حياته.. استخراج بطارية من مريء طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نجح أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال بإجراء عملية جراحية في محافظة بيشة السعودية.

وقاموا بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات واستخراج بطارية حارقة من جهازه التنفسي والهضمي.

وبعد عملية استغرقت 15 ساعة كُللت بالنجاح وبعد معاناته لمدة تجاوزت الشهر بسبب ابتلاع بطارية حارقة والتي على أثرها أصيب الطفل بصعوبة في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وعدم قدرة على البلع لعدة أسابيع، وفق ما ذكرت "الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية" و "أخبار السعودية" بمنصة تويتر.

ما أدى إلى وجود جسم غريب في المريء والحنجرة وعدم القدرة على تناول الطعام عن طريق الفم.

وكان الطفل قد تم تحويله إلى مستشفى الولادة والأطفال؛ حيث تم إجراء الفحوصات المطلوبة له.

وتبين من خلالها وجود بطارية حارقة أسفل الرقبة، حيث أدخل العمليات مباشرة وتم إجراء عملية جراحية ناجحة، واستخراج البطارية التي كانت منغمسة بجدار المريء وجدار القصبة الهوائية.

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