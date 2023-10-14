الامارات | دراسة: التعرض لتلوث الهواء يزيد من خطر الجلطات الدماغية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يكون التعرض قصير المدى لتلوث الهواء مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا لتحليل نُشر في عدد سبتمبر من مجلة Neurology®، الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب. وتم تعريف التعرض قصير المدى على أنه يحدث خلال خمسة أيام من السكتة الدماغية.

وقال مؤلف الدراسة أحمد الطوباسي، من الجامعة الأردنية في عمان: "لقد أثبتت الأبحاث السابقة وجود صلة بين التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية". "ومع ذلك، فإن العلاقة بين التعرض على المدى القصير لتلوث الهواء والسكتة الدماغية كانت أقل وضوحا. بالنسبة لدراستنا، بدلا من النظر إلى أسابيع أو أشهر من التعرض، نظرنا إلى خمسة أيام فقط ووجدنا صلة بين التعرض على المدى القصير تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية."

وشمل التحليل التلوي مراجعة 110 دراسة شملت أكثر من 18 مليون حالة إصابة بالسكتة الدماغية. ونظر الباحثون إلى الملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت.

ونظروا أيضًا في أحجام مختلفة من الجسيمات، بما في ذلك PM1، وهو تلوث الهواء الذي يقل قطره عن 1 ميكرون (ميكرومتر)، وكذلك PM2.5 وPM10. يشمل PM2.5 أو أصغر الجزيئات القابلة للاستنشاق من عوادم السيارات وحرق الوقود بواسطة محطات الطاقة وغيرها من الصناعات بالإضافة إلى حرائق الغابات والعشب، كما يشمل PM10 الغبار الناتج عن الطرق ومواقع البناء.

وكان الأشخاص الذين تعرضوا لتركيزات أعلى من أنواع مختلفة من تلوث الهواء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية. وارتبطت التركيزات الأعلى من ثاني أكسيد النيتروجين بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 28%. وارتبط ارتفاع مستويات الأوزون بزيادة قدرها 5%؛ وشهدت نسبة أول أكسيد الكربون زيادة بنسبة 26%؛ وزاد ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 15%. وارتبط التركيز العالي من PM1 بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%، مع PM2.5 بنسبة 15% وPM10 بنسبة 14%.

كما ارتبطت المستويات المرتفعة من تلوث الهواء بزيادة خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية. وارتبطت التركيزات الأعلى من ثاني أكسيد النيتروجين بزيادة خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية بنسبة 33%، وثاني أكسيد الكبريت، زيادة بنسبة 60%، وPM2.5، زيادة بنسبة 9%، وPM10، زيادة بنسبة 2%.

وقال الطوباسي: "هناك ارتباط قوي وهام بين تلوث الهواء وحدوث السكتة الدماغية وكذلك الوفاة بسبب السكتة الدماغية خلال خمسة أيام من التعرض له". "وهذا يسلط الضوء على أهمية الجهود العالمية لوضع سياسات تقلل من تلوث الهواء. فالقيام بذلك قد يقلل من عدد السكتات الدماغية وعواقبها."