الامارات | وجدوا كنزا أثريا أثناء البحث عن قرط مفقود لفتاة صغيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حصلت عائلة في النرويج على أكثر بكثير مما توقعته عندما توجهت إلى حديقة منزلها للبحث عن قرط ذهبي مفقود.

وقررت عائلة آسفيك إخراج جهاز الكشف عن المعادن الخاص بهم لتعقب قطعة المجوهرات المفقودة في منزلهم في جزيرة جومفرولاند الصغيرة.

وعندما اقتربوا من شجرة كبيرة، أشار الجهاز إلى أنهم عثروا على شيء ما، فبدأت العائلة بالحفر.

ولدهشتهم، كشفوا عن العديد من المصنوعات اليدوية للفايكنغ بما في ذلك مشبك على شكل وعاء وبروشين من البرونز كانت مغطاة بالذهب في السابق.

وكتب مجلس التراث الثقافي في فيستفولد وتيليمارك على صفحته في منصة فيسبوك "نهنئ العائلة التي عثرت على أول اكتشاف آمن من زمن الفايكنج في جومفرولاند". وقال عالم الآثار فيبيكي ليا لـمجلة "لايف ساينس" إن الدبابيس كانت في "حالة جيدة جدًا مقارنة بمعظم اكتشافات المعادن التي حصلنا عليها". ويقترح أن السبب في ذلك هو أن الأرض ظلت سليمة لأنها لم تستخدم قط للزراعة.

وأضافت ليا أن "الخطوة التالية هي تقييم ما إذا كان هذا الموقع معرضًا لخطر التدهور"، مضيفة: "إذا كان آمنًا هناك، فمن المحتمل ألا يتم حفره ولكن الحفاظ عليه حيث هو".

ويشير الاكتشاف الجديد إلى أن الفايكنج عاشوا ذات يوم في الجزيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على قطع أثرية في المنطقة.

ففي الجزء الجنوبي الغربي من جومفرولاند، اكتشف الباحثون سابقًا أكوامًا من الصخور السائبة المعروفة باسم كيرنز، مع الاشتباه في أن الفايكنج أنشأوها للمطالبة بالأرض. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه الادعاءات بشكل كامل.