مكونات منزلية لتلميع الذهب والفضة.. «هترجعيهم جداد تاني»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الذهب والفضة من المجوهرات المفضلة لدى كثير من السيدات والفتيات، إذ يتم ارتداؤها في المناسبات المختلفة، كما أن البعض منهن يفضل ارتدائها بشكل دائم، الأمر الذي يفقدها لمعانها، وبالتالي يبحثون عن طرق مختلفة تساعد على إعادة لمعانها ورونقها من جديد.

ونستعرض في هذا التقرير طرقا مختلفة تساعد على تلميع الفضة والذهب وموجودة في كل منزل، ومنها عجينة الصودا، وذلك لأنها تتميز بفعاليتها الكبيرة في تنظيف المجوهرات الفضيّة، دون أن تترك أي خدوش عليها، لذلك يجب خلط القليل من الماء الساخن مع صودا الخبز للحصول على عجينة رخوة جدا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

عجينة الفازلين

ومن ضمن الحيل التي تساعد على تنظيف المجوهرات الفضية أو الذهبية؛ استخدام عجينة الفازلين، إذ تعد من الوصفات السحريّة في تنظيف المجوهرات الذهبيّة، لفعاليتها الكبيرة في هذا المجال، إذ يمكن تحضيرها من خلال خلط كمية من الماء، والفازلين، والصابون السائل، ومسحوق الطبشور، للحصول على عجينة سميكة يمكن استعمالها لفرك القطع الذهبيّة بواسطة قطعة قماش ناعمة.

معجون الأسنان

ومن الطرق التي تساعد على تلميع الفضة ومتوفرة في المنزل؛ معجون الأسنان، لأنه يحتوي على مواد كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في التخلص من البقع الخفيفة من القطع الفضية وتركها لامعة وناعمة بعد شطفها بالماء، وبمجرد أن تجف وتنظف استخدمي قطعة قماش ناعمة لتلميع الإكسسوارت الفضية وتخزينها في مكان مظلم وبارد وذلك وفقا لموقع « Salonprive».

تنظيف الفضة بالملح والليمون

تنظيف الفضة بالملح من الطرق الشهيرة، إذ يمكنك تنظيف الفضة بعصير الليمون والملح في دقيقة واحدة، من خلال عصر ليمونة في وعاء وأربع ملاعق كبيرة من الملح، ثم وضع كمية من الماء الساخن، ووضع القطع الفضية في الخليط، وتركها لمدة تصل إلى 5 دقائق، وبعد ذلك قومي بإزالتها باستخدام قطعة قماش لفرك البقع.

الخل وصودا الخبز

الخل من الطرق التي تساعد على تلميع الفضة، لكن يجب إضافة مكونات أخرى إليه، منها صودا الخبز مثلا، وذلك بعد نقع القطعة المطلوب تلميعها في محلول مكون من ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز ونصف كوب من الخل الأبيض لمدة من 2 إلى 3 ساعات، ثم بعد ذلك اشطفيها وجففيها.