القاهرة - الخليج 365
مهنياً: يسجل هذا الاسبوع احداثا مهمة واعدة ورابحة جدا مع تنقلات الكواكب السريعة ما يجعلك تتحرك في كل الاتجاهات خاصة مع وجود القمر في الاسد ثلاثة ايام حاملا معه احداث سعيدة غنية باللقاءات والمفاوضات المهنية التي تصب في مصلحتك لكن البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان في مربع مع الشمس من برج الميزان لينضم الى كوكب عطارد ما يعني ان الطوالع الفلكية ستكون ثقيلة وصعبة ما يجعلك تواجه تغييرات طارئة
عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من الاسد الناري الى العذراء الترابي الا انك لا تزال تنعم بالاستقرار العائلي فتكون حياتك متناغمة جداً وتتنوع نشاطاتك قد تهتم بأحد افراد عائلتك وتسير الامور بشكل جيد مع الاهل والشريك وتسمع أخبار طيّبة ولقاءات جميلة، للعازب, تسير الأمور على افضل ما يرام وتكون على موعد مع عواطف حارّة وارتباط رسمي او خبر سعيد يخص الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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