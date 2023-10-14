توقعات مولود برج "السرطان"من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023

مهنياً: يوفر لك المشهد الفلكي اسبوعا مهما جدا الجو العام مشجّع على الحوار والمفاوضات والنقاش،نوعية وقت ممتازة من الحظ ربح تغيير كأن كل السنة بميل وهذا الاسبوع بميل احداث سارة قدرة حتى تقرر نقلة نوعية احتفال كبير مرحلة جديدة ودور بارز في محيطك المهني والدراسي بحيث تتناغم معك الكواكب المريخ من العقرب والزهرة من العذراء فتتابع النغمة الافضل معك على كافة الاصعدة ويقدم لك الحظ الطاقة الايجابية للعمل بدون ملل فانت محميّ من الكواكب وتتمتع بنشاط وتفاؤل

عاطفياً: مغازلة وانفراج دعم وتأييد هذا هو العنوان الكبير لحياتك العائلية بحيث يلاطفك كوكب الحب من برج العذراء الصديق ويجعلك تعيش فترة واعدة من السعادة والفرح والانسجام شخصيتك جذابة لامعة وعيونك تبرق من التاثيرات الداعمة لحياتك العاطفية والشخصية للعازب, سوف تتعدد اللقاءات العاطفية وتزدهر العواطف الصادقة