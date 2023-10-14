توقعات مولود برج "الميزان"من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا الحدث الابرز وصول كوكب عطارد لينضم الى الشمس في برجك في موقع مناسب جدا ما يجعلك متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات عليك استغلال هذه الايجابيات بطريقة فعّالة ومحسوبة وذكيّة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان في موقع معاكس يسبب لك مضايقات يجب ان تتعامل مع المستجدات بقرارات ومواقف فورية المربع الفلكي يسلط الضوء على ضرورة اتمام الواجبات والتروي في طلب سلفة أو منحة أو في تمويل

عاطفياً: لا يناسبك انتقتال كوكب الحب الى مواجهة مع برجك من برج العذراء ما يجعلك تنشغل بأكثر من مسؤولية وواجب وتكون طباعك صعبة ولا يسهل التعامل معك فالاجواء سلبية وغير سهلة للعازب تكثر عليك الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي لذلك عليك ان تأخذ نفساً عميقاً قبل القيام بأية خطوة حاسمة