القاهرة - الخليج 365
مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا الحدث الابرز وصول كوكب عطارد لينضم الى الشمس في برجك في موقع مناسب جدا ما يجعلك متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات عليك استغلال هذه الايجابيات بطريقة فعّالة ومحسوبة وذكيّة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان في موقع معاكس يسبب لك مضايقات يجب ان تتعامل مع المستجدات بقرارات ومواقف فورية المربع الفلكي يسلط الضوء على ضرورة اتمام الواجبات والتروي في طلب سلفة أو منحة أو في تمويل
عاطفياً: لا يناسبك انتقتال كوكب الحب الى مواجهة مع برجك من برج العذراء ما يجعلك تنشغل بأكثر من مسؤولية وواجب وتكون طباعك صعبة ولا يسهل التعامل معك فالاجواء سلبية وغير سهلة للعازب تكثر عليك الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي لذلك عليك ان تأخذ نفساً عميقاً قبل القيام بأية خطوة حاسمة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان"من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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