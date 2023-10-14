توقعات مولود برج "العقرب"من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023

مهنياً: اسبوع مهم وحذر في نفس الوقت مع انتقال عطارد لينضم الى الشمس في معاكسة مع برجك بالاضافة الى الحدث الابرز دخول المريخ الى برجك الذي يسبب لك التسرع والتهور فتخيب آمالك وتنزعج من كثرة المشاكل والحوادث تعب هموم عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل مع وجود القمر في السرطان الصديق يوم السبت فيبرم دولاب الحظ لصالحك ماليا ربح مكاسب تستعيد اموال وتربح بحيث يطالعك الحظ بظروف فلكية مميزة ومتنوعة

عاطفياً: أخبار طيّبة ولقاءات جميلة، وتسير الأمور على افضل ما يرام مع وصول الزهرة الى العذراء الذي يحمل اليك فرص مناسبة للوصول الى تفاهم مع العائلة ولتعزيز الروابط مع الاولاد تعيش رومانسيّة وتفرح للّقاءات الشخصية والاجتماعية للعازب باستطاعتك قلب الصفحة والتحضير للانتقال الى مرحلة جديدة أكثر متانة واستقرار مميز يتطور الى الافضل كأرتباط رسمي خطوبة او زواج