توقعات مولود برج " القوس "من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا تكون المعنويات مرتفعة فتتقدم بشجاعة على اتخاذ قرار نادر تكون خلاقا وقد تطلق مشروعا ملفتا والخبر الابرز انتقال عطارد الى الميزان لينضم الى الشمس ما يخلق جوا مميزا للاتصالات والتواصل والتنقلات والاسفار ويحمل اليك الامال والمكاسب والاجواء الساحرة حاول ان تستفيد وتحقق الانجازات البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان الذي يقدم لك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم لانجاز اعمال مهمة

عاطفياً: تكثر الضغوط المتنوعة مع انتقال الزهرة الى العذراء الى مواجه مع برجك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فليس بالأسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي الذي يؤثر سلبا على الاجواء العائلية للعازب, قد يطرأ ما يثير غضبك فما عليك الا ان تتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء