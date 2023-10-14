توقعات مولود برج " الجدي"من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023

مهنياً: تتسارع الاحداث وتكثر الواجبات كالعادة لتجد نفسك وسط ظرف مهمّ او ملحّ. من الضروري الابكار على العمل وعدم اضاعة الوقت والفرص الخبر الابرز انتقال المريخ من مواجهة مع برجك بعد ان سبب لك مضايقات كبيرة بالاضافة الى وصول كوكب الزهرة كوكب الحب والشهرة والارباح الى العذراء الترابي الذي يشكل مثلثا فلكيا مع بلوتون في برجك ومع المشتري واورانوس في الثور الخبر السلبي هو انتقال عطارد لينضم الى الشمس في مواجهة مع برجك من الميزان

عاطفياً: تتعزز الروابط العاطفية والعائلية مع انتقال الزهرة الى برج العذراء الترابي الصديق فتباشر بدورة فلكية ممتازة على الصعيد العاطفي ما يزيد الانسجام والحب مع الشريك للعازب تتعدد اللقاءات الحميمة وتزدهر العواطف الصادقة تعرف فترة استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية واجواء المغازلة والودّ والتقارب