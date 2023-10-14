توقعات مولود برج "الدلو"من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023

مهنياً: اسبوع مهم ومثمر جدا تساعدك التاثيرات الهوائية في تحقيق طموحاتك حيث تسهّل الاهداف وتقرّب المسافات بينك وبين الفرص الجيدة. اذا كنت تبحث عن فرصة جديدة لتطوير او تحسين نوعيّة حياتك، فلن يخيب ظنّك ابدًا وقد تفرح بنجاح مهني او شخصي ان الخبر البارز هو انتقال عطارد لينضم الى الشمس في الميزان الذي يتحدث عن ارتياح نجاح انسجام اجواء ممتازة ورائعة تسهل الاتصالات والمفاوضات لكن الخبر المزعج هو انتقال المريخ الى معاكستك من العقرب كن حذرا جدا

عاطفياً: تعيش اسبوعا عاطفيًّا جميلاً تتجلّى خلاله الكثير من الامور الغامضة وتفرح لفرح الحبيب وتفتخر بوقوفه الى جانبك مع وصول كوكب الزهرة الى العذراء الصديق فتجتاز دورة من الحظ جيدة وتكون راضياً وسعيداً ما يجعل الحياة الاجتماعية مليئة بالافراح الشخصية كولادة طفل جديد بالعائلة او نجاح يخص احد الاولاد .للعازب اسبوع غني بالقاءات والتعارف والاجتماعيات