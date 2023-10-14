توقعات مولود برج "الحوت"من السبت 14 تشرين الأول إلى السبت 21 تشرين الأول 2023

مهنياً: اسبوع سريع الايقاع يوصلك الى اعلى الدرجات تكون على موعد مع افاق جيدة وقرارات مناسبة ستفتح لك ابواب الحظ ويشجّعك على استقبال فترة جديدة ومميزة من حياتك الحدث الابرز انتقال المريخ الى العقرب طالع فلكي يساعدك يخدم مصالحك وتحقق اهدافك وتجد نفسك راضياً ومكتفيا بالقليل من النجاح ان الحظ سيكافئك بالكثير من الفرص والدعم مع انتقال عطارد كوكب الاتصالات لينضم الى الشمس في الميزان بالاضافة الى وجود القمر في السرطان يوم السبت

عاطفياً: تستنتج بالتأكيد أنّ الجوّ العاطفي حاليًّا قد يكون مشحونًا بالمتاعب والتوتّر مع انتقال كوكب الحب الى مواجهة برجك من العذراء الذي يسبب لك الانزعاج فيكون الجوّ العاطفي مشحونًا بالمتاعب والتوتّر حاول ان تكون متسامحا ومتفهما اكثر وان تضبط انفعالاتك للعازب الاجواء العاطفية مشوشة حاول ان لا تاخذ أي خطوة حاسمة وسلبية قد تندم عليها