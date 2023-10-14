نجل محمد ثروت يكشف سر تسميه خطيبته بـ«جعفر العمدة»: «بتعيط كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات صعبة عاشها الفنان أحمد محمد ثروت خلال الفترة الماضية عندما تعرض لوعكة صحية، جعلت الحزن والقلق حينها يسيطر على محبيه من الوسط الفني والدعاء بالشفاء العاجل له حتى عاد ليقف على قدميه من جديد.

خطيبة نجل محمد ثروت

كان هناك جندي مجهول في معركة الصمود، وكان نجل محمد يتوكأ عليها في مرحلة علاجه، وهذا ما كشفه خلال عودته لأضواء مرة أخرى بعد شفائه من مرضه النادر من خلال ظهوره في برنامج «معكم مني الشاذلي» الذي يعرض على شاشة «أون»، مشيرًا إلى أنه أطلق على خطيبته «لما الشواربي» اسم «جعفر العمدة».

وقال: «أنا سميتها جعفر العمدة لأنها كانت لما أمشي تعيط ولما أعجز عن المشي تعيط، زي جعفر العمدة ابنه تاه عيط، ولما رجع له ابنه عيط، ما شاء الله بقت أمهر من محمد رمضان وبتعيط بعين واحدة».

كشفت لمى الشواربي عن سبب دموعها في كل موقف كان تشاهد فيه خطيبها، قائلة: «أنا كنت بعيط لما بدأت أدرك نفسيا كل حاجة حصلت ومرينا بيها، لما شوفته واقف على رجله أول مرة كان إحساسي يا رب إنت سمعت دعوتي، وكنت ممتنة من جوايا».

يذكر أن أحمد محمد ثروت فاجأ والده الشهر الماضي، وصعد على المسرح أثناء إحيائه حفله له، حيث قام بغناء أغنية «ابن أبويا» ولم يتمالك محمد ثروت دموعه وسرعان ما احتضنه.

مرض نجل محمد ثروت

وكان أحمد ثروت أصيب خلال الفترة الماضية بمتلازمة ميلر فيشر وهي عبارة عن اضطراب نادر يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب، وتستهدف متلازمة ميلر فيشر أعصاب العين ما يسبب إصابتها بالشلل، تسبب مشاكل في التنفس والبلع كما تؤثر على ضعف عضلات اللسان.