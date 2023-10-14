الامارات | مدّرس سوري عبَر البحر لاجئاً يصبح نجماً تلاحقه الكاميرات مع فنانة عالمية



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

انشغل محبو الممثلة العالمية الشهيرة إيمي واتسون أمس بصور لها إثر خروجها من مطعم بصحبة حسن العقاد، مدرس اللغة الإنجليزية السوري، الذي تحول إلى كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان.

فقد التقطت عدسات الكاميرا نجمة هاري بوتر البالغة من العمر 33 عاماً، تخرج باسمة من مطعم Cecconi's الإيطالي الراقي في مايفير غرب لندن، بصحبة العقاد، الذي كان وصل إلى المملكة المتحدة على متن زورق هجرة عام 2015 بعد رحلة استغرقت 87 يومًا للوصول إلى أوروبا.

وقال أحد الشهود: "لقد بديا مرتاحين للغاية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيما أكد العقاد أنها "خارج نطاق اهتمامه".

وتربط بين الناشط السوري والنجمة الشهيرة علاقة صداقة متينة منذ العام 2017، عندما التقيا في إيطاليا خلال إحدى المناسبات.

وحينها كتب العقاد، البالغ من العمر 35 عامًا، في مذكراته "الأمل وليس الخوف"، عبارة نشرتها واتسون لاحقا على نادي الكتاب الخاص بها على إنستغرام، "قدت السيارة مع إيمي واتسون عبر الريف المذهل".

كما وصف تجربته تلك حينها بالمذهلة والسريالية.

ومنذ تلك اللحظة نمت صداقتهما في المملكة المتحدة، حيث قدمته إيمي لأصدقائها، وفق ما كتب في مذكراته.

إلى ذلك، أشار العقاد إلى أن شغف التصوير الفوتوغرافي والأفلام يجمعهما، وأنهما يمضيان معاً أوقاتاً في منزل الممثلة.

يذكر أن العقاد كان فاز عام 2017 بجائزة البافتا عن سلسلته الوثائقية "رحلتنا إلى أوروبا"، على قناة "بي بي سي 2".

وحسب "العربية.نت" صور لقطات الوثائقي المذكور بنفسه أثناء سفره إلى المملكة المتحدة في 2015، بعد فراره من دمشق إثر اعتقاله بتهمة التظاهر.

وتضمن الفيلم الوثائقي لقطات مروعة للعقاد وهو يتشبث بحافة زورق غارق ومكتظ أثناء محاولته عبور بحر إيجه من تركيا إلى اليونان.

وعام 2020، تطوع كعامل نظافة في جناح "كوفيد" بأحد مستشفيات شرق لندن، وحصل على الجنسية البريطانية عام 2022.