شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت من عبد الحليم حافظ 6 سنوات ونصف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، إن عبد الحليم حافظ كان جار السندريلا في منطقة الزمالك، لافتة إلى أن فترة زواجهما التي استمرت 6 سنوات ونصف.

واضافت «عبدالمنعم» خلال استضافتها ببؤنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة on، أن سعاد حسني هي من ربتها وكانت مثل أمها، وعند زواجها جاء خطيبها إلى المنزل وقال لها «لازم نتجوز النهاردة»، نظرا لأنه كان يشارك في حرب أكتوبر، وبالفعل وافقت السندريلا على زواج شقيقتها سريعا.

وتابعت: «سعاد حسنى قالت له هجوزهالك النهاردة، وبالفعل أعطتنى فستانا من دولابها وطرحة، وتم الزواج في بيتها».