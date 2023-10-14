لورا عماد توجه رسالة لشريف منير بعد طلاقهما.. ماذا قالت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

‎بعد 20 يومًا من نبأ طلاق شريف منير وزوجته الفنانة لورا عماد، لا يزال خبر انفصالهما يثير اهتمام الكثير من متابعيهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد ارتباطهما لسنوات طويلة، وهو ما عاد مجددًا مع ظهورها والحديث عنه، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية.

لورا عماد عن مشكلتها مع شريف منير: أزمة كبيرة

في حديث مصحوب بالألم كشفت الفنانة المعتزلة لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير عن تفاصيل أزمتها مع بناتها منذ عام، وقبل أزمتها مع زوجها السابق شريف منير، وكشفت عن موقفها من إعلان الأخير خبر انفصالهما رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن حزنها الشديد: «إزاي إعلان الانفصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقي انتقدت التصرف جدًا، وكان صعب».

وفي حزن أوضحت لورا عماد عن موقفها تجاه الفنان شريف منير: «مش عارفة إزاى حصل، أنا مش بعاتب ومش باخد موقف على طول، ولو عليا رأيي في البوست اللي نشره، خلاص مش مهم، بس موضوع البوست حاجة مش لطيفة، ولطيف إنه أتحذف على طول».

لورا عماد: علاقتي ببناتي جيدة

أكدت لورا عماد أن المنشور الذي كتبته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت فيه اختيار ابنتيها من دافع حبها لهما، إذ اختار فريدة وكاميليا العيش مع والدهما شريف منير، مشيرة في الوقت نفسه أن مهاجمة ابنتيها لها بعد هذا المنشور كان رغمًا عنهما، بحسب تصريحها: «علاقتها بابنتي حاليًا جيدة جدًا، ولا يوجد بينا أية أزمات»، وكشفت هي أنها لم تكن على علم بطلاقها سوى من مواقع التواصل الاجتماعي.

طلاق شريف منير للسيدة لورا عماد

«كل شيء قسمه ونصيب» بهذه الكلمات أعلن شريف منير انفصاله، معلقًا: «تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا عماد كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير».

من هي لورا عماد؟

نستعرض معلومات عن لورا عماد طليقة شريف منير، بعد تداول أنباء انفصالهما، وأول ظهور لها بعد طلاقها:

- تدعى لورا عماد.

- مواليد 1 يناير عام 1972.

-عملت لورا عماد في البداية موديل إعلانات.

- الصدفة أدخلتها عالم التمثيل عن طريق المخرج طارق التلمساني.

- عملت في بداية مشوراها كموديل للإعلانات، إذ أنها لم تكن تطمح لدخول عالم للتمثيل، إلى أن جاءت الصدفة على يد الفنان طارق التلمساني، الذي كان يعمل حينها مدير تصوير لأحد الإعلانات، فاكتشف أن أدائها مناسب للتمثيل، وقرر تقديمها للمنتج الراحل سامي العدل، للمشاركة ببطولة فيلم «البطل» أمام النجم الراحل أحمد زكي، عام 1998.

- أول ظهور لها في السينما من خلال فيلم «البطل» عام 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطفى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري، وقدمت دور «أوديسا»

- شاركت لورا عماد في مسلسل «الرجل الآخر» مع نور الشريف وميرفت أمين عام 1999.

- من أشهر الأفلام التي شاركت فيها فيلم «سوق المتعة» عام 2000، تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

- ظهرت في فيلم «لو كان دا حلم» عام 2001 قبل أن تعتزل لتتفرغ لأسرتها وتربية ابنتيها من شريف منير وهما فريدة وكاميليا.

- عادت لورا عماد إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك».