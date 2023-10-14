علامات وجود بق الفراش في سريرك.. احذري رائحة الكزبرة والتوت الفاسد

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف والترقب تسود العالم بسبب انتشار كبير لحشرة بق الفراش بفرنسا ومنها لعدد من دول العالم، عدد من الدول اتخذت إجراءات احتياطية بالمطارات كالمغرب والجزائر لتفتيش القادمين من الدول التي ينتشر فيها البق، كما حرصت الدول الأخرى على نشر الوعي بشكل الحشرة وطرق التعرف على وجودها والوقاية من مخاطرها.

حشرة البق تتشابه مع العديد من الحشرات مثل خنافس السجاد والبراغيث وقمل الكتب والقراد والصراصير الصغيرة والخنافس العنكبوتية، وتختلف عن الحشرات الزاحفة بأنها مخلوقات بيضاوية الشكل ويبلغ حجمها تقريبا حجم بذرة التفاح، وقد يكون لونها أصفر داكن أو أحمر أو بني، وتسبب إزعاجًا وضيقًا شديدًا للإنسان عندما تصيب الإنسان.

مشاكل صحية بسبب لدغة بق الفراش

وقد تؤدي لدغة بق الفراش إلى حكة وطفح جلدي، لكنها لا تسبب عادة مشاكل صحية خطيرة، إلا بحالات نادرة قد تصيب بعض الأشخاص بحساسية شديدة بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، مشيرة إلى تصريحات روبرت سميث الأستاذ الفخري في جامعة هيدرسفيلد، أن سبب الانزعاج من حشرة البق يكمن في كونها تتغذى على مص دماء الإنسان، غير أن هذا الأمر لا يعد خطيرا كونه لا ينتج عنه نشر أي أمراض بين البشر حتى الآن.

6 علامات لوجود حشرة البق بالمنزل

بق الفراش حشرة صغيرة الحجم يمكن رؤيتها بالعين المجردة خاصة عند اكتمال نموها، إذ يتم اكتشافها بسهولة على الملابس والأسرة والممتلكات، فهناك 6 علامات حسب نيك شاكلوك خبير الأثاث تدل على وجود حشرة بق الفراش وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، وهي:

- أبرز علامات وجود حشرة بق الفراش هو رائحتها، حيث تتمتع هذه المخلوقات برائحة عفنة مميزة، والتي يمكن أن تشير إلى وجودها إذا لم تكن هناك أسباب واضحة أخرى، حيث يتم شم رائحة غير جيدة في الغرف النظيفة.

وقد تختلف الرائحة التي يشمها الأشخاص بسبب حشرة بق الفراش باختلاف الأشخاص، حسب ما ذكر متحدث باسم شركة Dodson Pest Control، إذ إن كثير من الناس يشتمون رائحة الكزبرة، ولكن الوصف الشائع الآخر هو رائحة التوت الفاسد، ويتحدث آخرون عن رائحة حمضية قوية أو رائحة اللوز أو المرزباني.

- وجود بقع دم صغيرة على ملاءة السرير تبدو بلون صدئ كلما طالت مدة بقائها بسبب براز حشرة بق الفراش.

- وجود بقع داكنة على الجدران غير أن هذه العلامة تعد من العلامات قليلة الحدوث

- مشاهدة بيض حشرة البق وقشرها حيث يبلغ عرضها حوالي 1 ملم وغالبا ما يكون لونها أصفر باهت، ويمكن أن ترى بالتدقيق في الأماكن التي يتوقع وجودها بها.

- المفروشات البالية أو القديمة والأقمشة القديمة والمستعملة التي ربما لم يتم تنظيفها جيدا تعد أكثر الأماكن التي يتوقع أن تكون موطن لحشرة بق الفراش.

- وجود اللدغات أو بقع على جسم الإنسان في الصباح، مما قد يكون مؤشرا جيدا على وجود الحشرات بين الملاءات.

أسباب ظهور حشرة بق الفراش

وبحسب الدكتور علي أحمد يونس، أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة في تصريحاته لـ«الوطن»، أن ظهور الحشرات وبأعداد كبيرة مسببة كثير من المشاكل مرتبط بكثير من العوامل والمؤثرات.

ولفت أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة إلى أن ظهور هذه الكائنات له حكمة، وهو تنبيه الإنسان بوجود مشاكل في بيئته ومحيطه قد يكون هو في الأساس المتسبب فيها.