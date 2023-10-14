معلومات عن ابنة جوارديولا بعد دعمها لفلسطين.. أدانت اعتداءات إسرائيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة تحولت لرماد، أشلاء هنا وهناك، والأطفال خلف الأنقاض يصرخون، والنساء تتعالى أصواتهن في خوف، والدماء منتشرة في كل مكان، مشاهد عصيبة لا يمكن نسيانها توثق اللحظات الأكثر رعبًا التي يعيشها شعب فلسطين، وهو ما جعل العالم ينتفض لأجلهم، وظهر في دعم ‎ابنة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إذ تضامنت مع فلسطين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في خوف وحب وتضامن، مناشدة بإنقاذ الأرواح، ما جعل الجميع يتطلعون لمعرفة معلومات عنها، وهو ما نقدمه من خلال «هُن».

‎ابنة جوارديولا تتفاعل مع القضية

«هل هذا حقًا ما سنفعله الآن؟ مجرد الجلوس ومشاهدة الإبادة الجماعية تحدث على التلفاز؟ وبعد عقود من الآن، عندما يُدرج ذلك في كتب التاريخ، ينظر الجميع حولهم إلى بعضهم البعض، ويتساءلون كيف حدث ذلك»، شاركت ماريا ابنة جوارديولا، هذا الكلمات عبر خاصية القصص القصيرة عن فلسطين، دعمًا لهم، لإنقاذ الأرواح وإعانة أسر الضحايا في غزة، متألمة لكم الأعداد المهولة من الوفيات.

‎ابنة جوارديولا: فظائع جماعية تحدث في فلسطين

لم تتمكن ابنة جوارديولا من فهم كيف يمكن لكل هذه الجرائم الوحشية أن تحدث، إذ نشرت جزء من أحد البيانات يعبر عن كم الوحشية التي تحدث، جاء فيه: «لأول مرة أفهم كيف أمكن للفظائع الجماعية أن تحدث عبر التاريخ مرارًا وتكرارا، نحن لا نفهم أبدًا كيف هذا الكم من عدد الوفيات يحدث، لابد أن يتحدث شخص ما، فهو ما لا يجب أن يحدث أبدًا، ولابد من ضبط النفس، ويكفي المزيد من الأسلحة، لم أصدق أن الكثير منا خائفون من التحدث»، وعلقت ابنة جوارديولا على البيان «يا إلهي كيف هذه الوحشية».

ابنة جوارديولا: لن أبقى صامتة

لم تصدق ابنة جوارديولا، كم هذه الجرائم، وأكدت أنه يجب أن نعرب عن إدانتنا الكاملة لما تفعله الحكومة الإسرائيلية، ونؤكد إيماننا الثابت بالقيمة المتساوية لحياة الفلسطينيين: «كيف أننا نخشى أن نقول الشيء الخطأ، لكنني لن أبقى صامتة وأعيش مع حقيقة أنني لم أتحدث مطلقًا، يمكننا دون التحريض على الكراهية ضد المجتمعات اليهودية، هذا بسيط للغاية إننا نشاهد شعبًا محتلًا ومضطهدًا يواجه الإبادة على يد دولة نووية بدعم كامل من العالم الغربي».

لم تصدق ‎ابنة جوارديولا التهجير القسري لمليون شخص، إذ عبرت: «يجب أن نصلي لأجل الملائكة الصغار والأبرياء العالقين».

من هي ابنة جوارديولا

نقدم لكم في السطور التالية معلومات عن ابنة جوارديولا:

- تدعي ماريا جوارديولا.

- تبلغ من العمر 21 عامًا.

- تحب مشاركة تفاصيل حياتها مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، البالغ عددهم 699 ألف متابع.

- تحظى ابنة جوارديولا بشعبية كبيرة فى إنجلترا وبالتحديد في مدينة مانشستر كونها ابنة المدير الفني لمانشستر سيتي

- حققت شهرة واسعة في العالم العربي على غرار والدها.

- ماريا ابنة جوارديولا تمتهن عرض الأزياء.

- تشارك متابعيها على حسابها الخاص بموقع الصور الإنستجرام صور من زيارتها لمصر بين النيل والأهرامات.

- لديها أخ يدعى فالنتينا.