5 علامات إذا ظهرت عليك تكشف الإصابة ب الأنيميا الحادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بالصباح الباكر تخبرك بوجود نقص في نسبة هيموجلوبين الدم، لذا عليك الحذر عند ظهور تلك العلامات منعًا للتعرض لمشكلات صحية ضخمة.

وفقر الدم مشكلة تحدث بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

والهيموجلوبين هو بروتين يوجد في كريات الدم الحمراء، ويعمل على توصيل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أعضاء الجسم الأخرى، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأسباب

1- عندما لا يُنتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

2- عندما يؤدى النزيف إلى فقد خلايا الدم الحمراء.

3- عندما يدمر الجسم خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين بداخله.

ما الدور الذي تلعبه خلايا الدم الحمراء:

ينتج الجسم ثلاثة أنواع من كريات الدم، هي: كريات الدم البيضاء التي تكافح العدوى والصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم وكريات الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى سائر الجسم.

كما تحتوي كريات الدم الحمراء على بروتين غني بالحديد، يعطي الدم لونه الأحمر المميز، ويُعرف باسم الهيموجلوبين.

كما أنه يسمح لكريات الدم الحمراء بنقل ثاني أكسيد الكربون من جميع أجزاء الجسم إلى الرئتين لإخراجه في عملية الزفير.

تُعرف المادة الإسفنجية الموجودة داخل العديد من العظام الكبيرة باسم نخاع العظم، ووظيفتها هي إنتاج كريات الدم الحمراء ولإنتاجها، يحتاج الجسم إلى الحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك والعناصر المغذية الأخرى من الأطعمة.

أسباب مرضية تؤدي لفقر الدم:

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات.

فقر الدم الناتج عن الالتهاب.

عندما لا ينتج الجسم ما يكفيه من خلايا الدم الحمراء، نتيجة نقص المناعة.

فقر الدم المرتبط بمرض نخاع العظم.

الأعراض

التعب الشديد.

الضعف.

ضيق النفَس.

الدوخة والإغماء.

الدوار بشكل مفاجيء.

عوامل تزيد خطر الإصابة:

عدم احتواء النظام الغذائي على قدر كافٍ من فيتامينات ومعادن معينة.

مشكلات الأمعاء الدقيقة.

الدورة الشهرية.

التاريخ العائلي.

العمر.

الوقاية

تناول الأطعمة الغنية بالحديد، تشمل اللحوم، والبقوليات، والعدس، والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، والفواكه المجففة.

تناول العصائر الطبيعية والفاكهة والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن.

تناول البازلاء والفاصولياء والفستق.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم ومشتقات الحليب وفول الصويا.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البروكلي والطماطم والفراولة والبطيخ وغيرها.

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