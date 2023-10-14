تناول القهوة في هذا التوقيت يسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم- طبيب يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة من المشروبات المفضلة لدى كثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز، واحتوائها على الكافيين الذي يساعد في تعزيز اليقظة والانتباه.

ومع ذلك، حذر الدكتور البريطاني مايكل موسلي خبير التغذية، من أن هذا المشروب الشائع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عند تناوله بعد الاستيقاظ ، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

قال موسلي: "قبل الاستيقاظ، يطلق جسمك جرعة كبيرة من هرمون التوتر الكورتيزول لتجعلك مستعدًا لليوم".

وتابع: "يسبب إضافة القهوة إلى زيادة مستويات هذا الهرمون لديك، ما يسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم".

وأضاف: "حتى القهوة دون حليب أو سكر لها نفس التأثير،

نظرًا لأن نسبة الجلوكوز في الدم تكون مرتفعة عند الاستيقاظ، ويساهم الكافيين في ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي"

ونصح: "لذلك، أوصى الأشخاص بتأخير تناول فنجان القهوة حتى ساعة على الأقل بعد الاستيقاظ عندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض".

واستكمل: "هذه الحيلة تساعد في التحكم في استجابة السكر في الدم".

وتابع: "كما أن المشي بعد فترة وجيزة من تناول الطعام وسيلة جيدة أيضا، لخفض مستويات السكر في الدم".

وأوضح: "يسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم في تلف الشرايين والأعصاب، لذا ينصح المرضى بالحفاظ على مستوياته تحت السيطرة".

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