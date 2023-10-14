كيف تكتشف إصابتك باضطراب الوسواس القهري؟.. استشاري يوضح الأعراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من الوسواس القهري، الذي يعد من أكثر الأمراض النفسية انتشارا، ويصيب أصحابه بالكثير من المخاوف والأفكار البعيدة عن المنطق، ويكونوا في حالة قلق دائم من عدة أشياء مختلفة عدم التأكد من غسل اليدين أو غلق الأبواب وغيرها.

وتستعرض «هن» خلال الفقرات التالية أبرز أعراض الوسواس القهري، وأسباب الإصابة به، وكيفية تعامل المريض معه حتى لا يؤثر على حياته بشكل كبير، وذلك في السطور التالية.

أعراض الوسواس القهري

أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، خلال حواره لـ«هن»، أن الوسواس القهري تبدأ أعراضه في مرحلة الطفولة والمراهقة، وغالبا ما يظل الملرض مصاحبا للشخص حتى ببلغ سن 21، ونذكر فيما يلي أهم أعراضه:

1- يعاني الشخص من تكرار التنظيم.

2- الاهتمام بالنظافة اليومية بشكل مبالغ فيه.

3- الخوف الكبير من من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

4- الشعور بالقلق عندما تتلوث الملابس.

5- المبالغة في التطهير.

6- النسيان المتكرر لعدد الركعات التي صلاها.

أبرز المعلومات عن الوسواس القهري

وذكر«هندي» أن مرض الوسواس القهري يصاب به حوالي 3% من الناس حول العالم، إذ يشير إلى تعلق الشخص بفكرة محددة، تأخذ جزءًا كبيرًا من الوعي والشعور، وتضغط على مشاعره وأفكاره بشكل كبير، إلا أنه يمكن أن يتعامل معها مع الوقت في حالة اتبع بعض التخطوات التي تساعده، مضيفًا أن هناك الكثير من المشاهير العالمين أعلنوا إصابتهم به، ورغم ذلك كان لهم بصمة كبيرة في عالم الفن والسينما العالمية مثل، مايكل جاكسون، أنجيلينا جولي، المطرب محمد عبدالوهاب.

أسباب الإصابة باضطراب الوسواس القهري

قال استشاري الصحة النفسية، إن الوسواس القهري يكون معظم الأحيان نتيجة وجود جزء وراثي لدى الشخص، موصحا أن من كل عائلة مكونة من أربعة أشخاص، يوجد على الأقل شخصا مصاب به، مصابون به، وفي حالة تطور حالة الشخص الصحية، يجب أن يلجأ إلى طبيب مختص، للتأكد من عدم وجود أحد أفراد أسرته مصابا به، بالإضافة إلى أن الوسواس القهري مع الوقت يمكن أن يؤدي للإكتئاب، خاصة بالنسبة للسيدات اللائي يشعرن بالخوف من عدم نظافة البيت، أو ملابسهن الشخصية، فالتفكير الزائد في هذا الأمر، يساعد على احتماية تدهور الصحجة النفسية لديهن، مؤكدا على أن 92% من الأشخاص الذين يخضعون للكشف الطبي عضويا، يطلب منهم الأطباء ما جاء في منظمة الصحة العالمية.

طرق للتقليل من أعراض الوسواس القهري

قدم استشاري الصحة النفسية «هندي»، عدة نصائح للأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة من اضطراب الصحة النفسية، موضحًا أنه يفضل أن يخضع الشخص للفحص الطبي في حالة تزايدت الأعراض وأثرت على طبيعة حياته ورتينه اليومي، وفيما يلي نذكر بعض من النصائح في السطور التالية:

1- يجب التحلي بالصبر حتى يتخلص الشخص من الوسواس القهري مع الوقت.

2- محاولة الشخص تقبل أفكاره وعدم الهروب منهان فالمواجة وحدها ستساعده على التقليل من القلق.

3- عدم ضغط الشخص على نفسه أو لوم ذاته، فهذا الاضطراب خارج عن إرادته، وفي نفس الوقت، عدم تحميل المسؤولية للآخرين.

4- - تكرار الكلمات بشكل لافت للنظر.

5- الشعور بالرغبة في الإقبال على ارتكاب العنف.