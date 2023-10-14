ابنة عمرو دياب تدعم الفلسطينيين.. شاركت في حملة تبرعات بعد الاعتداء على غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاطف كبير أظهرته جنا ابنة عمرو دياب تجاه الأطفال في فلسطين معبرًة عن رأيها في الأحداث الجارية، والتي راح ضحيتها مئات الأطفال بينما تتزايد الأعداد جرّاء القصف المتواصل، لتشارك جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» حملة تبرعات عبر خاصية «الأستوري» لإنقاذ القتلى والجرحى المشردين من خلال صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.

كيف دعمت جنا دياب ضحايا فلسطين؟

عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» التي يتابعها أكثر من 500 ألف، شاركت جنا نجلة الفنان عمرو دياب حملة تبرعات من خلال خاصية «الأستوري» حملة لجمع التبرعات لدعم الجرحى والمصابين من الفلسطينيين لصالح جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بعد القصف الغاشم الذي تعرض له قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعلقت عليها قائلة: «رجاءًا رجاءًا تبرعوا».

أما الحملة فهي تابعة لصندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين، وتجمع التبرعات لزيادة جهود الإغاثة العاجلة لما يتعرض له قطاع غزة، وتوفير الرعاية الطبية والحيوية من خلال البعثات التوطعية والعلاج والإمدادات الأساسية للذين تأثروا خلال التفجيرات وفق ما نشرت الصفحة الرسمية للحملة عبر «الإنستجرام» والتي يتابعها أكثر من 44 ألف شخص.

نشاطاتها الإنسانية

لم تتوقف نشاطاتها الإنسانية على دعم أطفال فلسطين فقط، لكن جنا دياب تشارك متابعيها بين الحين والآخر مشاركتها في الأنشطة الإنسانية، وهو ما ظهر في منشور وثقت فيه عدة صور من داخل أحد المطابخ لإطعام المشردين في إحدى الجمعيات الخيرية وعلقت عليه قائلة :«شكرًا على استضافتي دائمًا، لا يهدف مطبخ الحساء إلى إطعام المشردين فحسب، بل يهدف أيضًا إلى بناء مجتمع لهم، ومكان آمن لهم ليضحكوا فيه، ويشعروا بأنهم مرئيون ومعترف بهم، إنهم يقدمون العلاج والمشورة القانونية والمالية والمزيد، أنا ممتنة جدًا لكوني جزءًا من هذه المجتمع»، ووثقت الصور العشرات من علب الألبان والأطعمة التي يتم تجهيزها لإطعام الفقراء وبين المتطوعين كانت جنا دياب تعد الوجبات وتغلفها.